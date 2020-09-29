房市／頭前重劃區推案從大坪數改小坪數　吸引小資族

新莊地政事務所公布今年第二季新莊交易熱區在頭前重劃區，在地房仲表示，頭前與副都心重劃區過去推案以中、大坪數為主，但今年以來房市買氣熱絡，首購小家庭、自住客有感於利率低也紛紛進場買房，使預售屋推案主力轉變為中、小坪數，並同步帶旺成屋市場。
新莊地政事務所分析第二季新莊區實價登錄資料，整體房屋交易均價36.1萬，建物面積以20至30坪為主。該報告亦指出，第一季交易熱區在副都心重劃區，第二季轉移至頭前重劃區，主要是新成屋交屋，加上生活機能完整、公共建設持續推動，支撐房地產市場。
信義房屋新莊頭前店店長許智翔表示，頭前重劃區是純住宅區，但緊鄰的新莊副都心重劃區建設議題頗多，例如日前甫開幕的宏匯廣場等，因此頭前的房市買氣也受到帶動，自去年開始來客量就增加，今年疫情趨緩後更多。
特別的是，一開始買方以高資產客戶為主，因這類客戶最早嗅到房市發展脈動，因此最先開始進場，主要購買總價較高的產品作為換屋自住；接著一般買方發現台灣疫情控制得宜，房價並未下跌，房貸利率反而創新低，也開始買房，預算最有限的小資客戶則鎖定當地小坪數產品入手。
也因為如此，許智翔說，過去頭前、副都心推案以中、大坪數產品為主，如今為了符合越來越多小資、首購小家庭需求，改推權狀坪數23至28坪的小坪數預售屋。不過，這批小坪數產品尚在預售階段，買方若想購買成屋，或有急需入住的需求，就會轉而投入中古屋、新古屋市場，因而同步帶旺成屋的交易量。
許智翔也表示，由於買房需求大增，目前主力產品行情主要可分三大類，換屋族多鎖定總價2300至2500萬4房，一般家庭喜愛2000萬左右大樓3房，預算較有限者則偏好購買1500至1600萬大2房，或1200至1300萬1+1房。