房市／頭前重劃區推案從大坪數改小坪數　吸引小資族

新莊地政事務所公布今年第二季新莊交易熱區在頭前重劃區，在地房仲表示，頭前與副都心重劃區過去推案以中、大坪數為主，但今年以來房市買氣熱絡，首購小家庭、自住客有感於利率低也紛紛進場買房，使預售屋推案主力轉變為中、小坪數，並同步帶旺成屋市場。