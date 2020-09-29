房市／低總價吸睛　淡水500萬內小宅交易攀升

根據淡水地政事務所統計實價登錄資料，近期20坪以下小宅、500萬以下低總價產品有交易比重攀升的趨勢。在地房仲觀察，小坪數、低總價產品在淡水一向比較好賣，除輕軌、淡江大橋等建設議題支撐，近期房貸利率低，使交易量更大。