房市／低總價吸睛　淡水500萬內小宅交易攀升

根據淡水地政事務所統計實價登錄資料，近期20坪以下小宅、500萬以下低總價產品有交易比重攀升的趨勢。在地房仲觀察，小坪數、低總價產品在淡水一向比較好賣，除輕軌、淡江大橋等建設議題支撐，近期房貸利率低，使交易量更大。
淡水地政事務所統計各月份實價登錄案件，今年6月份交易面積10至20坪的案件占總案件量13.74%，與2017至2019年歷年同期相較，比重達新高，甚至比去年6月4.09%高出3倍；交易總價方面，今年6月250萬至499萬的交易占比15.01%，同樣也較過去3年還要高。
值得注意的是，低總價、小坪數產品的交易比重，是近期才顯著攀升。根據該份資料，10至20坪的交易占比今年2月以前都僅7%左右，而後逐漸上升，至6月份破13%；另外，過去交易總價最多是落在750至999萬，今年1月開始，500至749萬卻占比最高，250至499萬的占比也逐漸增加。
信義房屋淡水北新店店長周怡靜指出，淡水地區的小坪數、低總價產品本來就很受歡迎，但近期也觀察到這類產品交易量又有明顯提升，主要原因除了輕軌已通車、淡江大橋正在施工，最重要是「房貸利率低」。
周怡靜也觀察到，近期購屋客群主要有兩大類，其一是家長直接買房給就讀淡江大學等校的孩子居住，預計4年之後可以轉為收租，或是直接出售；另一類則是年輕首購族，包括特地到淡水尋找低總價產品，又或是原本就租在當地，考量利率低而轉租為買。
周怡靜說，買方對於2房、總價500至700萬的產品接受度最高，因為換算下來，頭期款只要自備約100至150萬，對年輕首購族或為子女購屋的家長而言負擔比較小。除預算考量外，輕軌站附近或生活機能佳的路段，也會特別受青睞。