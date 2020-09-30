房市／挑到高品質社區不難　管理基金看端倪

好不容易買到心儀的房子，最怕遇到惡鄰居或社區管理不彰，導致居住品質受損。因此，買房除了要考慮價錢、格局、建材及公設等「硬體」因素，社區維護與管理、鄰居素質等「軟體」也很重要。專家建議兩大指標可以作為參考，包括有沒有得過政府評選的「優良社區」相關獎項，以及看屋時特別留意布告欄，了解該管理基金使用狀況。
信義房屋濱海捷運店店長李世堯表示，一個社區的維護、管理、住戶素質，的確大大影響買方日後居住品質，因此建議購屋前可以多留意兩項指標。第一，各縣市政府幾乎都有「優良社區」等獎項的評選，一般來說，只要有得獎，尤其連年得獎，就代表這座社區無論管委會的管理，以及住戶間的向心力特別好；而這種得獎社區，因為品質佳，只要一有釋出通常也會相對搶手。
第二，到現場看屋時，也可格外留意社區布告欄「欠繳管理費的人多不多、管理基金是否充足、設施維護的頻率」等，都關係到鄰居素質與管委會的運作狀況。例如曾有新聞報導，管委會公告「信箱內被吐檳榔」、「停車場被放大頭針」等狀況，買方就應特別留意。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲也表示，社區曾經獲獎代表品質受認證，因此若是同一街區內有得獎或沒得獎的社區，有得過獎的都比較熱銷，房價也相對高。
此外，他建議買方可觀察該社區管理費以及管理基金的多寡。以台中社區普遍的狀況為例，假設社區有100戶，每月管理費平均3000元，等於管理基金每月收入約30萬，扣掉聘請物業管理公司（清潔與保全人員）每月10萬左右，每月可存下的基金就有約20萬，但若該社區明明屋齡20多年，管理基金卻只有百萬出頭，可能就代表有入不敷出的問題；此外，從管理費以及管理基金的多寡，也可推算未來會不會有調漲管理費的可能。