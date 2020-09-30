房市／挑到高品質社區不難　管理基金看端倪

好不容易買到心儀的房子，最怕遇到惡鄰居或社區管理不彰，導致居住品質受損。因此，買房除了要考慮價錢、格局、建材及公設等「硬體」因素，社區維護與管理、鄰居素質等「軟體」也很重要。專家建議兩大指標可以作為參考，包括有沒有得過政府評選的「優良社區」相關獎項，以及看屋時特別留意布告欄，了解該管理基金使用狀況。