房市／危老重建最怕營造商出問題　安信建經提保證機制

在危老重建推動過程中，地主最怕碰上核貸時間長、營造商出狀況、貸款利息多等問題，因此安信建經與瑞興銀行簽訂合作備忘錄（MOU），自2020年9月開始，委由安信建經「全案管理」興建之物件，且經由瑞興銀行提供完善的興建融資案，將給予地主「優先核貸」、「協助續建機制」、「分段撥付計息」三大利多，未來在各方配合順利的情況下，最快能在一個月內為地主籌措到所需的興建資金；同時，相較一次動撥需支付高額借貸利息，透過分段撥付工程款項通常可少約3~4成左右，減輕地主還款負擔。