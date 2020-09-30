房市／天母店租擬下修約一半　靠咖啡廳讓商圈回溫

根據北市府最新一期《不動產市場動態年報》，全市各主要商圈中，以天母商圈店面月租金最「平易近人」。在地房仲指出，天母商圈全盛時期知名品牌、特色店家林立，幾乎可與東區商圈分庭抗禮，但歷經幾波大環境景氣不佳，高租金壓垮許多業者，導致店家出走；如今店租明顯下修，反而吸引咖啡店等「民生必需」的店面進駐，擺脫蕭條窘境，以平實租金轉型成社區型商圈。