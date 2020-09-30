房市／天母店租擬下修約一半　靠咖啡廳讓商圈回溫

根據北市府最新一期《不動產市場動態年報》，全市各主要商圈中，以天母商圈店面月租金最「平易近人」。在地房仲指出，天母商圈全盛時期知名品牌、特色店家林立，幾乎可與東區商圈分庭抗禮，但歷經幾波大環境景氣不佳，高租金壓垮許多業者，導致店家出走；如今店租明顯下修，反而吸引咖啡店等「民生必需」的店面進駐，擺脫蕭條窘境，以平實租金轉型成社區型商圈。
台北市地政局《不動產市場動態年報》將各主要商圈分為「主要街道店面」與「非主要街道店面」，並統計2013至2019年平均月租金。主要街道店面平均月租金最高在忠孝商圈（忠孝東路四段沿線店面），每坪1萬4746元，非主要街道店面平均月租金最高則在西門商圈，每坪5548元；而主要街道與非主要街道店面租金最平易近人的商圈，都是天母商圈，分別為每坪3033元、1663元。
信義房屋天母店專案經理吳建樵指出，1980年代的天母商圈相當繁榮，異國風特色店家、國際知名服飾品牌林立，當年雖還沒有捷運，不過公車班次多，吸引雙北各地民眾逛街消費，可說是與忠孝東路的東區商圈分庭抗禮。不過，約15年前左右，受全球金融海嘯衝擊，高店租壓垮許多業者，倒閉潮開始出現。
經歷多年，天母商圈的店租有所盤整，甚至成為北市各商圈租金相對親民之處。吳建樵舉例，天母西路知名三角窗店面，租金高點時，光1樓店面每月就需50萬，地下室每月租金也要20萬左右，但目前地下室加1樓，推測月租金修正至30萬內；又如過去天母西路第一排租金行情在高點時，看不到便利商店等中租金店家，但現在主幹道上可見超商、藥局、補習班等民生必需店家。
吳建樵認為，與其說天母商圈「沒落」，更恰當的形容是「內化為社區型商圈」，依靠約11.5萬人口的內需消費力道支撐。現在天母除在地人喜愛的傳統老店屹立不搖，也不乏民生必需、新進店面與咖啡店。
大家房屋企研室主任郎美囡也分析，天母商圈不在市中心，因此租金行情比忠孝東路、西門町低，但當地店面以「在地內需消費」為支撐，也就是在地居民具有消費力，且也偏向在地消費，加上近年天母圓環常在周末假日舉辦市集等活動，又有許多特色餐廳和店家，使商圈凝聚力也轉強。