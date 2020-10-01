房市／北市中正橋引道拆除兩側公寓　等2年終出脫成功

中正橋引道自今年初拆除之後，重慶南路三段變得寬敞，不只原本在橋邊兩側的店家可重見天日，生意好轉之外，兩側因景觀視覺不佳，待售兩年的中古屋從今年2月引道拆除以來就已陸續售出，專家表示這些物件在中正橋引道拆除前就已上架，詢問度低，但自引道拆除後，視野、交通以及未來性都讓重慶南路三段兩側的房市去化速率增快。