房市／中科員工5年增58%　強撐周邊地區房市

科技部統計三大科學園區員工從業人數，中科今年8月員工數與2015年同期相較增幅高達58%！在地房仲指出，持續湧入的就業人口紅利，加上科技新貴購屋能力相對強，對中科周邊區域西屯、大雅，甚至龍井的房市都有顯著拉抬，近期指標建商也紛紛湧入推案。
科技部統計資料庫顯示，今年8月中部科學園區從業員工人數5萬1447人，與5年前同期3萬2415人相較，增加幅度達58%，是全台三大科學園區之中增加幅度最大。若從營業額這項指標來看，今年上半年中科營業額約3700億，與去年同期相較成長17%，成長幅度也居三大科學園區之冠。
信義房屋中科園區店店長陳建安指出，中科園區位於西屯、龍井及大雅交界，受就業人口紅利帶動，過去一向被認為非都會區的龍井，近年也開始有知名建商插旗推案，最新的預售屋案場甚至開價達3字頭。
不過，陳建安表示，若預算夠、考量生活機能，多數中科工作族群首選仍是住在西屯區，較接近市中心，因此近年也有許多原本主力推案在七期豪宅區的指標建商，到中科附近推案，例如日前就有建商買下永福路、福科路愛買舊址及鄰近的上千坪角地，這兩塊土地位置精華，推測近期已取得建照，即將動工興建。
陳建安指出，南科近期議題多，住宅交易的價量持續走揚，而中科相對發展達到穩定，周邊房市受就業族群居住需求及購買力穩定支撐；整體而言，當地不乏新建案，中古屋市場也頗為熱絡。
陳建安分析當地主力產品目前行情，電梯大樓2房新推案總價1100至1200萬，新古屋約900萬上下，屋齡10年以上約800萬上下；若是3房含車位產品，新推案約1500至1600萬，新古屋1300萬上下，10、20年以上中古屋則約800萬上下，不過仍會依屋況、社區質感等而略有不同。