房市／林口房價親民三路段大公開　購屋熱區也在這

金融聯徵中心統計今年第二季房貸資料，新北市各區中，平均授信額度最高在林口區1108萬，比新店、板橋、永和等區都還高。不過，全區房貸金額最親民的路段分別是文林街、南勢二街、文化二路一段，在地房仲分析，因為位置較外圍或中古屋較多，使三路段的總價相對較低。