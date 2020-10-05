房市／林口房價親民三路段大公開　購屋熱區也在這

金融聯徵中心統計今年第二季房貸資料，新北市各區中，平均授信額度最高在林口區1108萬，比新店、板橋、永和等區都還高。不過，全區房貸金額最親民的路段分別是文林街、南勢二街、文化二路一段，在地房仲分析，因為位置較外圍或中古屋較多，使三路段的總價相對較低。
資料顯示，林口區平均授信額度最低的三條路分別在文林街606萬、南勢二街775萬、文化二路一段789萬，三路段平均貸款成數則落在7成至7成5。依此回推，房屋總價約在千萬上下。
信義房屋林口中山店店長方士榮表示，文林街與南勢地區屬於林口新市鎮較外圍街廓，雖然屋齡新，但由於機能還未成熟到位，使房價相對親民；至於文化二路一段則屬於較早發展的區塊，沿線有一些屋齡10年、20年以上中古大樓，部分坪數較小，因此總價也相對比較低一些。
方士榮表示，三路段房價相對整個林口頗為親民，但多數買方綜合考量生活機能、屋齡後，購屋熱區仍落在文化二路與三路。
據聯徵中心資料，林口第二季房貸申貸件數最多的路段前三名依序在文化三路二段、文化二路一段及文化三路一段。
方士榮進一步說明，機場捷運A9林口站位於八德路，文化三路一段從捷運站至三井Outlet一帶房價雖然最高，社區大樓均價約在40萬上下，但買方也最喜愛當地的充足機能及未來發展性，除有捷運站、密集公車班次、各式商店林立，未來也會有Outlet二期及媒體影視城落成。
方士榮說，文化三路一段過仁愛路之後，進入文化三路二段，屬於家樂福生活圈，而從仁愛路、中山路之後，文化三路二段房價大致呈現「越來越親民」，單價落在2字頭，例如中山路上不少社區單價約23、24萬。