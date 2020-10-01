房市／信義房屋堅持不挖角　連續26年穩居房仲龍頭

企業為追求利益至上，「挖角」成慣用手法，往往遊走於法律與道德邊緣。國內房仲龍頭信義房屋堅持「不挖角」、只用大學以上畢業生，並對其進行全方位人才培育，除培訓專業知識外，提升同仁高標準服務態度及做法，也祭出優渥福利制度，用人成本占總成本高達7成之多，讓最優秀人才均能留任下來服務顧客，因而連續26年榮獲天下雜誌｢二千大調查｣房仲業第一名。
有別於一般企業作法，信義房屋表示，之所以堅持不挖角的原因是，房屋屬高總價物件，同仁應具備高標素質，才能服務顧客到位，因此只任用無房仲經驗的大學畢業生，更能徹底培養其「以人為本」、「先義後利」等企業理念，同時也吸收最專業的房仲知識。
而信義房屋會先由總部完整提供系統性教育訓練，包含營業員證照訓練和線上課程等；進入分店後，由學長姐一對一分享實務經驗，幫助其能在最快的時間內適應環境，提供客戶最佳服務。
信義房屋視培育及留任優秀人才是企業永續發展核心之一；從新人任用即首創業界以「30天工作鑑賞期」制度找到最好人才，若接受30天的培訓後發現不適合房仲業，信義房屋也會讓新人執行「離開選擇權」，除了可以領到原有新台幣五萬元保障月薪外，還可領取另外一筆新台幣五萬元的轉職金，希望能善加利用並找到適合發展方向，意在鼓勵他們在其他行業繼續貢獻一己之力，創造社會更友善的就業環境。
為協助同仁規劃永續職涯並留任最佳人才，信義房屋除進行大量的培訓外，也提供「績優同仁留任獎金」，每年更把3分之1稅後營業利益分配給同仁，作為年終及績效獎金。
信義房屋指出，企業內這些優秀人才以最專業能力和正確理念服務顧客，共同努力投入與落實集團深根「社區服務」及擴大「社會公益」，盡到企業社會責任；這些年的努力已被廣而認同，連續26年榮獲天下雜誌｢二千大調查｣房仲業第一名的肯定。