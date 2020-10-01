房市／信義房屋堅持不挖角　連續26年穩居房仲龍頭

企業為追求利益至上，「挖角」成慣用手法，往往遊走於法律與道德邊緣。國內房仲龍頭信義房屋堅持「不挖角」、只用大學以上畢業生，並對其進行全方位人才培育，除培訓專業知識外，提升同仁高標準服務態度及做法，也祭出優渥福利制度，用人成本占總成本高達7成之多，讓最優秀人才均能留任下來服務顧客，因而連續26年榮獲天下雜誌｢二千大調查｣房仲業第一名。