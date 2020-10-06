房市／台南市區人口逐年減少　僅這區還有成長

台南市民政局統計，近年全市總人口逐年遞減，除受到南科帶動的區域如善化、安南、永康等地人口正成長，市中心蛋白區如東區、北區、南區都呈負成長，唯有中西區每年人口仍略增。在地房仲分析，中西區位處市中心，擁有各項便利機能，又是知名的「文化古蹟區」，吸引民宿經營者、退休人士、南科工作族群等三大類買方持續移入。