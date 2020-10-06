房市／房市真的熱！六都有望挑戰2014年32萬棟

根據六都公布的買賣移轉資料顯示，反應今年7、8月淡季不淡的房市交易，9月六都的買賣移轉棟數達2.4萬棟，移轉棟數創下2016年以來的單月新高，同時前9月累計公布的移轉棟數資料，已經較去年同期增加1.1萬棟，以目前市場穩定回溫的買氣推估，全年移轉棟數有機會挑戰2014年的32萬棟。