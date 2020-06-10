房市／官方數據公布　北屯房價最親民的三大商圈

北屯在捷運綠線通車、COSTCO即將開幕等議題加持下，成為首購熱區；區內哪個區塊房價最親民，官方數據正式揭露了！台中市中正地政事務所統計，北屯今年第一季交易量TOP10的區域中，大樓與華廈價格最親民的三大商圈，分別是昌平路商圈、東山路商圈、松竹路商圈，平均單價都不超過19萬。中正地政事務所根據今年第一季實價登錄資料，整理出交易量前10名的「核心區」。其中，11期重劃區、機捷特區（G0）、10期重劃區以及文心崇德商圈的大樓與華廈均價，都突破2字頭，尤其11期重劃區每坪25萬最貴；至於房價最平易近人的區塊，則是北屯路昌平路商圈17.3萬、東山路商圈18.1萬、松竹路商圈18.9萬。信義房屋文心昌平店店長謝明哲指出，近年來北屯各處的重劃區推案熱烈，但昌平路商圈與東山路商圈都屬於發展比較久的生活圈，即使屋齡比較老，生活機能完整、價格相對新成屋親民兩大因素下，中古屋市場仍然交易熱絡。謝明哲以昌平路商圈為例，當地除基本的飲食、購物等商店，昌平路步行5至10分鐘可到四維國小站，由於屋齡多在25年以上，房價每坪均價約16至18萬，3房平面車位總價約700至900萬、2房平面車位約500至600萬，相較於機捷特區全新2房約需700至800萬，因此吸引不少小家庭客群。至於東山路商圈，其實就是文心路四段到北屯路後，路名改為東山路，因此算是延續文心路的機能。謝明哲指出，配合鐵路高架化政策，東山路原地下道2017年已經填平，當地原本房價僅約15萬以內，如今已開始上揚，例如根據官方實價登錄資料，目前均價已達18萬，頗有追上文心路價格的趨勢。松竹路商圈價格亦不到19萬，謝明哲推測，當地緊鄰機捷特區，不少購屋族選擇買新成屋，或多或少影響中古屋的交易量，可能使交易價格也受到影響。