30年水牛精神　台信建設機構多角化經營擁大批粉絲

▲「台信樂晴市」，了解到新一代年輕人成家的夢想，憑藉獵地專長優勢，基地選擇在全新街廓的重劃區。（圖/公關照片）

台信建設機構以土地開發與整合起家，擁有精準獵地眼光與獨特哲學，因緣際會下轉型跨足建設事業，從合建開始直到後期僭建地開始有獨立作品完成，過去除了深耕三重與蘆洲，近期在新莊、土城、新店等區也都有新推案，一路走來品牌走過30年。





台信建設機構以勤奮任勞、一步一腳印、踏實耕耘的台灣水牛精神，憑著專業經驗與正派經營的原則，整合成功率領先業界，不少知名建商都是台信的忠實客戶。事業版圖採多元化經營，除了不動產經紀業的建設與甲級營造廠外，還有提供中古屋資訊的房仲事業-台信房屋，觸角還拓展到診所與月子中心，其中位於三重集賢路上的「新寶產後護理之家」月子中心，於近期盛大開幕。



▲滿足國人旅遊的需求，台信建設機構在台中經營『星動銀河旅店』。（圖/公關照片）

為滿足國人旅遊的需求，除了在台中經營有「星動銀河旅店」，下一步預計將在宜蘭開設親子飯店，旗下事業版圖多元。未來，「台信建設機構」在獵地計畫上，將朝環境宜居擁有舒適整齊棋盤式街廓與全新公共建設的重劃區前進，重點將鎖定三重、新莊頭前、副都心等重劃區，預計下一步將前往新莊塭仔圳推出新案。此外，憑藉獵地與整合土地的專長，積極往新店、蘆洲拓展都更案，為區域挹注一股活水。



▲讓居住者擁有最舒適環境與生活，並善用品牌旗下飯店物管服務，並選用最先進e-HOME智慧宅系統，讓社區擁有最完善的管理。（圖/公關照片）

2020起，自住買盤撐起房市交易，首購與首換市場看俏，台信建設機構看好土城特區的潛力優勢，於今年全新推出「台信樂晴市」，了解到新一代年輕人成家的夢想，憑藉獵地專長優勢，基地選擇在全新街廓的重劃區，首選大基地條件，推出大尺度產品，主要目的讓居住者擁有最舒適環境與生活，並善用品牌旗下飯店物管服務，並選用最先進e-HOME智慧宅系統，讓社區擁有最完善的管理。產品規劃鎖定符合市場主流的2~3房，小資族、小家庭、新婚家庭等都適居。



