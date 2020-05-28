口罩環保危機8／口罩回收模範　飯店日耗5百片防護百分百

新冠肺炎疫情在台延燒，幾乎人手一片口罩防疫，站在第一線服務民眾的飯店業者更是不敢大意，大型飯店平均每日要消耗 5 百片口罩，累積下來數量非常可觀，加上口罩上可能沾染口沫或病菌，飯店業者因此在員工出入口設置專門的口罩回收桶，除了讓員工可以集中丟棄，避免造成環境污染外，也會統一交由專業廢棄物處理公司清運，降低傳播病菌的機會。





台北晶華酒店衛生安全經理廖國秀表示，防疫期間，所有員工上班前都會量體溫及進行手部消毒，並由公司統一提供口罩使用，依照每天上班人數不同，平均每日會消耗 5 百片口罩。



▲台北晶華酒店平均每日會消耗 5 百片口罩。（圖／記者林調遜攝）

口罩使用一整天後，上面難免會沾染口沫或病菌，因此晶華酒店特別在員工出入口設置專門的口罩回收桶，避免口罩亂丟造成環境污染，也降低傳播病菌的機會。口罩回收桶每日會由公共區域的清潔人員定時清理，噴灑清潔液密封之後，夜間再由政府核可的清運公司處理，統一焚毀。





同樣也是每日有逾百名員工進出的台北君悅酒店，也在員工出入口與更衣室都設置口罩回收桶，行銷公關部副理孫儀恬說：「館內平均每周會使用約 2 千片口罩，累積起來數量非常龐大，為避免員工下班後隨意丟棄造成環境污染，因此設置口罩回收桶統一丟棄，並以紅色的造型吸引注意。」處理部分，則是會單獨包裝及棄置，後續比較環保署規定，以一般廢棄物處理。



▲飯店業者於員工出入口設置專門的口罩回收桶，避免口罩亂丟造成環境污染，也降低傳播病菌的機會。（圖／記者林調遜攝）

此外，近期有越來越多業者加入防疫旅館行列，如何防疫是相當重要的一大課題，根據台北市觀傳局規定，防疫旅館所有員工上班期間一律配戴外科口罩，使用 6 至 8 小時就要更新一次。館內垃圾定義上屬一般廢棄物，會由甲級廢棄物清除業者至旅館清運，每周 6 次，放置垃圾場域也都須噴灑稀釋漂白水清潔後才能再次使用。





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