口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？

▲口罩已成為人人必備的防疫物品，但隨意丟棄也成為環境污染隱憂。（圖／記者陳致宇攝）

環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，第一步都是要先從民眾「願意配合」政策做起，於是有專家提出各種建議，其中包括「賣口罩收押金」的想法。





廢棄口罩問題成為防疫期間的隱憂，環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥表示，使用後的口罩可能沾染病菌，建議可以使用塑膠袋包好再丟棄。但此舉是否會與「減塑」想法相左，劉瑞祥認為，現在是防疫為優先，暫時不會考量多出的塑膠重量，避免病毒傳播是當前要務。





不過，針對口罩亂丟造成環境衛生髒亂，劉瑞祥強調，環保處自 3 月 13 日開始在全國各級環保機關加強宣導，並在超過 4,000 個公用垃圾桶設置標語，希望民眾不要亂丟口罩，地方環保局也會在停車場、醫院周邊加強稽查，違規亂丟口罩者，最高可開罰 6,000 元。



▲地方環保機關在全台超過 4,000 個公用垃圾桶設置標語，希望民眾不要亂丟口罩，違規亂丟口罩者，最高可開罰 6,000 元。（圖／環保署）

有立委建議可以設置專門的廢棄口罩垃圾桶，台大公衛學院副院長陳秀熙則表達贊同。





陳秀熙認為，雖然廢棄口罩對染上新冠肺炎的風險不是很高，但總是對環境衛生不好，台灣民眾好不容易在這個非常時期展現防疫文明，應該也要知道如何使用口罩與正確丟棄口罩，強調與其設置專門的廢棄口罩垃圾桶，不如好好宣導不要亂丟，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」宣導不會太困難。





賣口罩收押金 讓你不再亂扔





看守台灣秘書長謝和霖則是提出「賣口罩收押金」的想法，政府委託藥局、衛生局賣口罩的同時，也收取押金，假設一個口罩收押金 10 元，「如果民眾亂丟，等於就丟了 10 元」，鼓勵民眾以實際行動做好廢棄口罩丟棄的確實動作。





國民黨立委張育美也認為，賣口罩收押金可能是方法之一，但現在藥局已配合政府政策賣口罩非常忙，希望不要造成他們困擾，應該由環保署及衛福部去想辦法怎樣讓民眾不亂丟口罩。



▲「不要亂丟也是防疫文明的一部分」，防疫同時也要做好環保。（圖／社團法人屏東縣海口人社區經營協會）

只是對於口罩押金制，高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授戴華山認為「這不適合用在口罩」，現在實名制口罩一個賣5元，押金要多少錢？藥局賣出的口罩會做記號碼嗎？有可能會有從別地方買的口罩拿去別的藥局丟換口回押金，台灣一天用的口罩可能上千個，這作業系統會相當龐雜，到時會有紛爭，因此他不建議這麼做，不如在適當地方設置專用廢棄口罩垃圾桶，並用很明顯的牌子標示清楚，讓大家有地方可以丟口罩，就不會像現在口罩亂，分散的風險越大。





至於口罩用後不亂丟，除了押金鼓勵外，也有人提出「有辦法回收嗎」的疑問？





劉瑞祥直言「不建議」，廢棄物回收必須考慮單一型態、單一材質，才有回收價值，但口罩不織布種類很多種，因此經濟效益不高，「或許科技進步角度來說，如果可以達到消毒、安全無虞，重複再利用當然很好，但不是現階段要務，應該要有效跟病毒做阻隔才是重點。」





戴華山強調，將廢棄口罩焚燒處理，是目前最好且唯一辦法！除了可以有效去除病毒，燃燒產生的空氣污染物也不會比現在的都市垃圾更嚴重，也不至於有戴奧辛、重金屬及鹽酸氣體的問題。





口罩環保危機1／口罩成環境浩劫 回收困境迫在眉睫

口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用 口罩行不行？

口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化

口罩環保危機4／廣設專用垃圾桶恐非口罩回收特效藥

口罩環保危機6／威！潛水衣技術與奈米布口罩搶全球訂單

口罩環保危機7／醫院廢棄口罩 竟得「冷處理」！

口罩環保危機8／口罩回收模範 飯店日耗5百片防護百分百

口罩環保危機9／未雨綢繆口罩汙染 「環保系」將成趨勢