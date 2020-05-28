口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化

廢棄的不織布口罩不能回收再利用嗎？
產、官、學者及環保團體多認為「目前不織布口罩是無法回收再利用」，不僅是因為有感染風險，還有不織布屬較低階塑膠材質，沒有回收再利用的價值，即便現有技術做得到，處理成本也會相當高。
但想減少對地球環境的衝擊，不如從口罩材質及在功能無損的情況，朝「減量」思考，或是看口罩那些結構如鬆緊帶等可以拆除重覆使用，來減少對環境傷害。
不織布含不含氯成關鍵
看守台灣秘書長謝和霖表示，不織布口罩要看用的是哪種材質的不織布，如果不織布裏頭含氯太多，如聚氯乙烯（PVC），那麼燃燒之後就有可能產生有毒戴奧辛毒氣，但目前不織布口罩多含聚丙烯（Polypropylene）簡稱PP，或聚乙烯（polyethylene）簡稱PE，這些燃燒後較不會有戴奧辛的疑慮。
雖然有些醫療廢棄物是可回收的，並由專門的醫療廢棄物公司處理，再透過高溫滅菌等方法，成為再生資源回收再利用，但一般民眾使用的醫用不織布口罩則無法回收再利用。
謝和霖說，主要除可能有沾染病菌的風險外，就連含有不織布材質的尿布及彈簧床也很少回收，因不織布屬於比較低階的塑膠材質，沒有回收製成再生資源的價值，即便現在技術做得到，但多因為處理成本太高，因此不織布口罩最終多進了焚化爐。
綠色和平也覺得「口罩回收再利用有點難」，主要是不織布不算高階塑膠，回收再分製出來的塑膠品質非常差，再利用價值很低。很多產品能否回收再利用，要看回收市場與回收價值高不高，要考慮後端處理，若處理成本太高，比再製成賣出去的原料還高，對回收公司來說，價值就沒那麼高。
朝陽科技大學環境工程與管理系副教授林宏嶽則提到，從口罩的布料屬性來看，本身很輕密度低，可能裝一點點就很蓬鬆，所以要分類收集的前提，得先找到很大的收集桶來裝。
「這就會是一個大問題，誰願意有一個大桶子在旁邊還可能是感染源。」因此，從收集角度來看就可能做不到，從處理面來說又有防疫考量，走焚化是大家較無疑慮的，也是最單純的處理方式。
廢棄口罩能源化能提高回收效益
若不是基於防疫考量，廢棄口罩還可如何處理？林宏嶽說：「能源化也可以，如果本身沒有生物上的危害，只要熱值夠高，口罩熱值應該也高，長期來看也許可以做廢棄物衍生燃料（RDF），只是要看有沒有需要特別做這事情，就是得額外收集口罩。」
但口罩使用就是為防疫，防疫就是要少接觸，不可能把口罩拆解，且口罩表面可能沾有細菌及病毒等，做這樣的分類就很奇怪。
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授戴華山也談到，不織布口罩原則上是不會分解的，但也沒有回收再利用的價值，他就跟衣服的內裡材質一樣是PP或PE做的，「現在連衣服都很難回收再利用，口罩更沒有再利用價值，加上又可能沾染病菌，最好的處理方法就是燒掉。」
雖然口罩也是化學材質，燒掉也會有空汙問題，但燒口罩不會比目前空汙問題更嚴重，口罩問題在可能含有病菌，如果高溫可以殺死它，也不至於有戴奧辛、重金屬及鹽酸氣體的問題。
環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥也提到，「科技進步、日新月異，如果可以達到消毒、安全無虞、重複回收再利用當然很好，但不是現階段要務。」應該要跟病毒做阻隔，尤其使用過的口罩因接觸人的口鼻，可能沾有口水等，再加上現階段回收體系都是要具有回收再利用的價值，不織布雖有有很多種類，最好是單一型態、單一材質，處理才有回收價值，否則經濟效益低，在評估口罩對環境的負荷及社會大眾的心理因素之下，目前恐怕還是不建議口罩回收再利用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
口罩環保危機1／口罩成環境浩劫 回收困境迫在眉睫
口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用 口罩行不行？
口罩環保危機4／廣設專用垃圾桶恐非口罩回收特效藥
口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？
口罩環保危機6／威！潛水衣技術與奈米布口罩搶全球訂單
口罩環保危機7／醫院廢棄口罩 竟得「冷處理」！
口罩環保危機8／口罩回收模範 飯店日耗5百片防護百分百
口罩環保危機9／未雨綢繆口罩汙染 「環保系」將成趨勢