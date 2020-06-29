女力人物／六年級林純珍有膽識　單打獨鬥實踐創業初衷

六年級中段班女生林純珍，擁有二個早午餐品牌共8家店，事業有成，但少有人知道，林純珍創業初衷，只為向母親證實「女兒不比兒子差」

這條自我實現的路，林純珍足足走了20年，從拼命打工累積經驗及資本，到成為餐飲界名人，林純珍體悟到，縱有萬般能力，若無膽識開創，終究一場空。

林純珍出身鹿港農家子弟，因不想當媽媽傳統觀念下的油蔴菜子，從小就養成自立自強個性，媽媽不給零用錢，她自己打工賺錢，媽媽要她在家鄉安份結婚生子，她毅然離鄉到台中闖蕩

林純珍笑說，她的前半生，好像都在對抗媽媽傳統人生經驗，媽媽成了她開創新人生的動力。

▲林純珍創立的美村尼克咖，主打麵包餐等輕食與咖啡，是年輕人餐敘選項之一。（圖／林純珍提供）

林純珍在23歲頂下早餐店自己創業前，已累積有20幾種打工經驗，陸續做過圖書館員、宅急修、早餐店員、連鎖早餐店督導、食材業務等，練就十八般武藝，也學到開店選地點最重要

她堅持選點要在大馬路邊，不僅店面能見度寬廣、也會有基本營業額，這種市場敏感度及膽識，印證在她自創的美村尼克咖啡及美濃商行品牌，幾乎家家生意火熱，假日一位難求。

▲林純珍新創的早午餐品牌─美濃商行，反潮流賣起蚵仔麵線、蛋餅及肉蛋土司等古早味，迎合年輕人追求復古風潮（圖／金武鳳攝，2020.5.23)

林純珍的市場敏感度，也幫她走在潮流前端，以14年前創立美村尼克咖啡為例，那時麵包餐類的輕食還不流行，記得創業初期生意慘淡，一天做不到200元，店員好心勸她改行賣雞腿飯好了

林純珍堅信自己的眼光，也很有膽識的力行到底，果然夏天一到，輕食簡便爽口大受歡迎，讓只做早午餐的尼克，因為客人源源上門，不得不做到晚餐才能打烊。

▲今年新開幕的美濃商行早午餐店，招牌的剁椒蛋餅是林純珍開發，以四種辣椒結合絞肉入餡，一口咬下，香氣撲鼻的微辣口味，讓人一吃上癮。（圖／金武鳳攝，2020.5.23)

美村尼克現有加盟店5家，客群以上班族及家庭客為主，生意都很隱定，讓林純珍有餘力與員工合伙，另創「反潮流」的早午餐新品牌─朝氣美濃商行

林純珍說，年輕人大多擁有創業夢想，自己年紀越大越能有同理心，只要員工想出去創業，她都願意成全及協助，多年來，由她輔導創業的超過十家，贏得「老闆推手」名號。

▲美濃商行餐飲雖是庶民價，食材卻很講究，採用小農專營的有機蛋及牛奶，品質有保證。（圖／金武鳳攝，2020.5.23)

此外，美濃商行則是林純珍首次投資員工開創

林純珍指出，受到文青復古風潮影響，時下年輕人又回頭追起古早味，美濃商行迎合風潮，店裡裝潢是60年代風情，木桌木凳子，牆上大幅的有機雞蛋彩照，宣示食材高檔，專賣肉蛋土司、剁椒蛋餅、蚵仔大腸麵線搭配奶茶、冬瓜茶等，全是庶民餐飲，卻因敏銳生意眼，意外掀起台中早午餐「反潮流」風潮。

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