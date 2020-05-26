蘿蔔糕怎麼料理最好吃？老饕曝「隱藏吃法」：很值得一試

▲蘿蔔糕除了用煎的、煮成湯的，還可以來醬炒或蒸。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

蘿蔔糕除了被拿來當早餐外，也可當午後點心配茶吃，不過，到底該怎麼料理最好吃呢？多數人對於「煎」的手法最為熟悉和習慣，但有女網友卻認為，「

湯

」的蘿蔔糕比較好吃，該問題掀起網友熱論，更意外釣出老饕分享「隱藏吃法」。

原 PO 在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出照片表示，日前她與哥哥兩人在爭論「蘿蔔糕怎麼料理比較好吃？」哥哥覺得「煎」的比較好吃，但她認為「湯」的比較好吃，兩人一來一回爭了 15 分鐘，堅持自己的喜好！結果媽媽緩緩從廚房走出來說「別爭了！不管哪種煮法，也都是老娘在煮的！」 隨後便轉身回到廚房繼續忙，而她與哥哥瞬間鴉雀無聲，接著一起笑出來，並在心裡 OS「果然老媽最狂！結論：老媽煮的最好吃」。

▲網友分享，自己與哥哥爭論「蘿蔔糕怎麼煮最好吃？」掀起討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「媽媽贏了」、「煎完再煮湯很好吃喔」、「煎到金黃再搭配蒜蓉醬 100 分」、「煎的才配得起它的名字，而且要煎得很恰！」「湯的，一定要用蒜苗爆香過才好吃」、「煎 + 淋蛋」、「我也愛湯，超好吃」、「式蘿蔔糕不適合煮湯的，要台式蘿蔔糕比較適合」。

另也引來老饕回應，直指「氣炸，爆香，淋蛋，秒殺」、「煎好後，加點蔬菜、蛋一起炒的也不錯吃喔！調味用一些些醬油即可。」「我都用蒸的，切塊放湯裡，鹽味，醬油，味噌或咖喱，四種湯頭口味都好吃」、「先煎完在煮湯」、「 XO 醬炒蘿蔔糕」、「蛋打好混入蘿蔔糕（壓碎）及起司絲再煎」。（編輯：許苡晴）