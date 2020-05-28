口罩環保危機6／威！潛水衣技術與奈米布口罩搶全球訂單

食藥署於今（2020）年2月底就表示，口罩得先阻擋「飛沫」再談「過濾」，而經食藥署實測，市面上的布口罩，細菌過濾率均可達80%以上。由於病毒大多包藏在飛沫中，因此若能阻隔大部分飛沫，也可以擋掉一大半的病毒，也就是說，民眾若使用布口罩，因為能防飛沫，所以具有一定的防護效果。
而台灣不僅有口罩國家工具機隊在製作醫用口罩上讓全世界刮目相看。其實，國內還有許多民間企業英雄共同努力製作布口罩相挺！
獨步亞洲的技術生產口罩
擁有50多年歷史的紡織大廠三洋紡織日前就宣布，將使用自家專利長纖科技PPF來製作布口罩，預計投入月產能50萬片挺台灣「戰疫」。
一般的「短纖維PP（聚丙烯或人稱不織布）」大多用來製作拋棄式如尿布、衛生棉或口罩，但高利基的「長纖維PP」擁有不吸水對排汗快乾有顯著的特性，因此多運用在機能衣服如潛水、滑雪衣、運動服、內衣褲、醫療紡織品等，其技術在全球，除歐洲有一兩家在做外，日韓幾乎已經退場，因此三洋紡的長纖維PP技術等於獨步亞洲。
三洋紡表示，他們生產的布口罩就是使用專利夢纖維「超細長纖科技」製成的布口罩，以聚酯纖維不同的物理性結合並設計出多達五層防護，從最內層的親膚層、吸水層、阻隔層、奈米銀抗菌層到最外層的防潑水表層。
此外，具有嬰兒也適用的無毒抑敏親膚一級認證，且經CNS14774合格檢測，水洗超過200次以上，仍對3μm以下的微米級細菌有95%以上的阻隔效果。
雖然生產的布口罩構造多達五層，但纖維含水率極低、不吸水，因此口罩完全不悶熱，又因其獨特的技術，可將纖維織到密度極細極密，甚至到「沒有毛細孔」的地步，形成「天然防潑水」，能讓外來含有細菌的飛沫或唾液都無法輕易穿透布料，再加上奈米銀抗菌層都為布口罩增加了抗菌機制。如今，業者不僅開發防疫布口罩，也計畫與合作夥伴試產防疫圍巾。
奈米技術製造口罩也「很罩」
無獨有偶，同樣是紡織起家的正麒實業規模雖然不大，但在桃園深耕30餘年，專注於機能性材料開發，近來更結合新型奈米複合材料，開發出號稱抗菌、抗病毒及耐水洗三效合一的高機能性紡織品，並製作如醫師袍、防護衣、嬰兒包巾、口罩、紗巾等商品。
公司第二代陳奕宏表示，他們所研發出的抗菌布料上頭有奈米塗料，當細菌接觸到塗料塗層時會相互做出化學反應，進而破壞細菌細胞膜壁，並降低細菌的生長數。另外，塗料上也有奈米等級的二氧化鈦塗料，當產生光觸媒反應時，會跟病毒上的DNA交互作用，病毒結構就會跟著瓦解。
陳奕宏強調，他們所出產的抗菌布料所製成的布口罩，細菌與病毒在最外面防飛沫潑水層被擋掉一些，即使進到中間的抗菌布料層時，也會因為上頭的塗料，而抑制了細菌與病毒的生長，與一般口罩相比，防護上有點類似「化被動為主動」。
陳奕宏說，自身紡織技術優勢可水洗多次，抗菌效果都還有80%以上，但就是因為複合式機能不簡單，現階段成本還降不下來，因此不論是代工的布口罩或是接下來要推出的自有品牌，價格一個就要350、450元以上。
但是他認為，一般民眾在不密集且通風的場合使用布口罩已足以，除了可以減少廢棄口罩數量外，也能把醫療資源留給真正需要的人。而布口罩因其特性可以做成許多圖案，甚至成為時尚配件，而他們正朝向布口罩精品化，不僅能提升布口罩價值，在全民長期防疫的趨勢下，也能讓布口罩時尚與實用性兼具，拉出市場區隔、創造商機。
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