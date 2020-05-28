口罩環保危機7／醫院廢棄口罩　竟得「冷處理」！

針對疫情衍伸的相關廢棄口罩，行政院環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥指出，一般健康民眾所使用過的口罩，基本上不會有太大汙染問題，只要放進家用垃圾袋循清潔隊垃圾車處理掉即可。但他也強調，醫療院所的確診口罩就必須要當成感染性醫療廢棄物處理，且居家檢疫者的口罩同樣建議提高規格處理。
醫院口罩感染風險仍大
而目前確診人數約400多例，以台灣人口總數2300萬人口來看，其實比例並不高，但朝陽科技大學環境工程與管理系副教授林宏嶽強調，防疫為先，為了加強防疫，對有症狀及進行居家隔離、居家檢疫者的口罩等垃圾，建議可以統一收集以減少風險。
原因無他，就是因為居家隔離、檢疫者的口罩可能沾染咳嗽、打噴嚏等體液，而以這個標準來看，在醫院就算是「感染性醫療廢棄物」了，相關醫療廢棄物必須請甲級廢棄物清除公司專責處理。
新光醫院總務部主任傅健泰指出，目前醫療廢棄物分為三種，第一個是屬於致癌或可能致癌之細胞毒素或其他藥物者。第二種是如針頭、手術刀、載玻片、蓋玻片等尖銳物。第三種則是可能沾染體液或血液者等感染性廢棄物。
醫療廢棄口罩必需5度保存處理
傅健泰表示，一般民眾到新光醫院看診時，口罩可丟棄在公共區域的垃圾桶，或是可丟在特別設置的「口罩回收桶」，最後以一般垃圾處理，但只要進到病房區，不論是病人或是醫護人員所使用過的口罩，因可能接觸病患體液，因此被歸類為「感染性醫療廢棄物」，需丟棄在標示的紅色垃圾桶、垃圾袋中，以利後續甲級清潔公司處理。而在等待清潔公司專車運走前，相關廢棄物會統一暫存於醫院內攝氏5度C以下的冷藏設備。
醫療廢棄物還在醫院的這段期間，不論是前端病房區污物間垃圾的收集，或是後端推至冷藏設備，都需清潔人員或運送員「全副武裝」穿戴防護衣、手套、防護鞋套與面罩等裝備工作。
傅健泰更強調，清潔人員的訓練很重要，面對第一線感染性醫療廢棄物，為防守前線，不能有自己的處理方式，得完全按照標準流程作業，將風險降到最低。
至於醫療廢棄物透過專車送往處理廠後，主要透過焚化處理，充分燃燒後剩餘底渣再行掩埋。為此，高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授戴華山說：「口罩最終處理仍是焚燒較好，如此才能去除病毒。」只是民眾也有疑問，包含口罩的醫療廢棄物燃燒後，會不會產生毒氣、造成空氣汙染？
戴華山認為，目前防疫為先，口罩如何妥善集中丟棄並燃燒去除病毒才是重點。而大家在意的口罩焚燒可能造成的汙染問題，他認為不會比都市垃圾汙染還要嚴重，況且包含口罩等相關醫療廢棄物，在焚化廠焚燒工程技術之下，不至產生戴奧辛、重金屬及鹽酸氣體等毒氣問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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