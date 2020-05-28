口罩環保危機9／未雨綢繆口罩汙染　「環保系」將成趨勢

受訪者大多都認為，廢棄口罩透過焚燒、消除病菌是最安全的處理方法，至於當中會不會產生毒氣？專家認為並不會比現階段垃圾焚燒造成的汙染嚴重。不過，既然長期防疫可能成為趨勢，龐大的廢棄口罩數量不容忽視，國內已有許多環保人士都已注意到廢棄口罩對環境的傷害。
像是清理海漂垃圾多年的「動手愛台灣」社團發起人陳信助，在今年3月初就在臉書發起「拍攝全國亂丟口罩有多驚人」社團，並獲得全國各縣市志工逾500人響應拍攝「口罩亂象」。此外也有環保單位或團體的各地志工們紛紛透過攝影，將生活周遭看到的廢棄口罩記錄下來。
臉書網民們藉由「第一手」紀錄與調查，逐漸喚醒國人環保意識外，也讓政府重視起來並採取行動，如環保署3月中就開始在各地機關加強標語宣導，有4000多個類似「廢棄口罩請投入」重點標語，鼓勵與呼籲民眾不要亂丟，並自4月1日起加重亂丟口罩的罰則。
也因此，在環保署加強各地查緝清潔衛生的非常時期下，記者實地於4月初採訪北市士林某醫院外與附近公園，已經發現地上廢棄口罩「一罩難求」！或許只是運氣好，其他區域還是常出現眾多廢棄口罩的問題，但也有不少民眾認為，至少北台灣都市區的廢棄口罩確實有改善現象。
就是因為大家天天用口罩，廢棄口罩又因為上頭可能殘留細菌讓大家特別提高警覺，廢棄口罩當然「格外顯眼」，讓以往不關注環境生態的人們，也開始從廢棄口罩上看到與口罩的相關議題。尤其，在還沒有疫苗或特效藥物之際，口罩成生活日用品，大家也開始討論「環保系口罩」防疫的可行性。
其中，有不少民間業者、大大小小紡織加工廠，從過去大家認為的夕陽產業，到近年來努力提升競爭力做外銷，並積極參與企業社會責任，希望利用自身技術解決口罩缺口並提升口罩機能性，或許會有人認為很市儈，但與口罩或工具機國家隊相比，不僅產業實力毫不遜色，也同樣為防疫做出貢獻。
另外，在採訪過程中，也有學者不諱言，廢棄口罩議題或許現在關注度很小，但既然長期防疫得用，對環境的衝擊，確實未來可能成為議題，除現階段將廢棄口罩丟到該丟的垃圾桶之外，或許在口罩功能不減損之下，可以從設計前端納入「綠色概念」，或可以思考如何減量，甚至是重覆使用等功能來著手，相信將是使用口罩的未來趨勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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