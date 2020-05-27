梅花豬驚見「密集黃凸點」！內行一看秒解：會爆漿、很臭

許多人都會買食材回家自行料理，不過近日一名網友卻透露，自己日前買了一塊梅花豬肉，回家後卻驚見肉片上有密集的黃色凸起物，他嚇得不知所措，而內行網友一看則秒解真相，直指「是打針造成的」。

原 PO 在臉書社團「爆系知識家」中貼出一張照片，並表示，自己日前買了梅花豬肉，結果切片時發現有黃色不明物體，他百思不解，便發文詢問大家「有人知道這是什麼嗎？」而從照片可見，肉片上充滿了有大有小的黃色凸起點，讓人看了有點不敢下鍋煮。原 PO 也提到，他買過很多次，這是第一次遇到。

▲有網友在臉書社團「爆系知識家」貼出照片分享，自己買的梅花豬肉片驚見黃色不明凸點。（圖／爆系知識家）

問題一出，立刻釣出行家回應「這種瘤在梅花肉很常見，打針造成的」、「豬打針留下的，以前是松板肉部位居多」、「打針的，藥物沒吸收，再久一點會變膿包，很臭」、「就注射後的不良反應，針大部分都打在梅花肉那，之前還常遇到跟網球一樣大爆漿的」、「穿刺傷或針頭造成的肌肉深層感染，感染沒有被發現並且沒有治療，產生的膿胞」。

另還有網友直指「肉瘤，切掉處理乾淨就好了。可以吃的。（家裡是賣豬肉的）通常這個在梅花肉最常見」、「肉瘤，把那邊弄掉其他地方還能吃吧」、「施打疫苗長的腫瘤，切除乾淨就可以了」、「之前不知道煮過，吃起來會發現味道怪怪的」、「如果怕的話，還是建議直接丟掉，不然就是把瘤的部分切除」。（編輯：許苡晴）