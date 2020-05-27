天使紅蝦為何貴又難吃？內行人曝「真相」：彈性肯定輸慘

▲不少網友嘗過天使紅蝦後都給予負評。（圖／PTT）

近幾年「天使紅蝦」在台灣爆紅，因為特殊的外型，成為不少餐廳的主打菜色。不過有不少人在初次嘗試後發現「蝦不如名」，肉質備受饕客批評。事實上過去就曾有內行人揭開謎底，並指出天使紅蝦「理論上該是好吃的蝦種」。一名網友在PTT八卦版發問「波士頓螯蝦、天使紅蝦，為何價格不斐又不好吃」，並想探究造成口感不佳的原因是因為「從外國遠渡來台，導致冷凍時間太久造成鮮味損失」 OR 「本身肉質就差？」事實上去年就有內行人出面解釋，「天使紅蝦是產自阿根廷的深海蝦類，因為海水溫度的關係讓牠消化速度特別慢，並演化出大蝦頭和大範圍的消化器官，主食是浮游生物與藻類，『理論上來說應該是很好吃的蝦種』」。但造成天使紅蝦口感不佳的主因則與「遠洋漁船作業時間太長」有關，內行人指出：「天使紅蝦長時間暴露在低溫冷凍乾燥的環境中，身上水分被冷凍設備抽乾，表層蝦肉接觸空氣氧化，因此新鮮度絕對比不上台灣本土的現流蝦」，另外「天使紅蝦運動量相對較少，從食物鏈來看，深水域蝦類的天敵大約只有底棲性魚種，掠食者攻擊速度普通，與天敵在空中的淺水蝦相比，肉質彈性一定輸」。另外也有許多吃過天使紅蝦的網友直言，「天使紅蝦爛爛的不好吃 新鮮的草蝦好吃多了」、「蝦子這類食物都是要新鮮的才甜....冷凍的都不怎麼樣」、「天使紅蝦爛爛的不好吃 新鮮的草蝦好吃多了」。（編輯：潘毅）