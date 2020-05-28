梅雨鋒面續炸全台！彭啟明：週五雨勢開始緩和

受到梅雨滯留鋒面影響，中央氣象局今（28）發布全台16縣市豪大雨特報，各地白天整體天氣持續不穩定，西半部較東半部明顯，氣象局表示，此鋒面將徘徊到明天，提醒明天出門仍要記得攜帶雨具，並確實做好防汛措施、注意閃電雷擊。

氣象局表示，今天一整天全台仍是不穩定的天氣型態，高雄市、屏東縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北地區及嘉義縣市、台南市也有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖則為多雲。

隨著鋒面減弱及持續南移，此波鋒面預計徘徊到明天，在對流消長時偶而會有較大雨勢及劇烈天氣現象發生，從週五至下週二，鋒面逐漸遠離，台灣附近吹西南風，迎風面的中南部地區仍偶有局部短暫陣雨，但整體天氣漸轉為多雲，午後山區、近山區及西南風下風處較容易有局部短暫雷陣雨。

氣象專家彭啟明也在臉書上發文表示，今仍要提防局部大雨，明天開始雨勢逐漸緩和，到了週末時鋒面更明顯北抬，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨，天氣仍略穩定，但至少沒有鋒面直接的影響。

彭啟明預估，下週鋒面的位置將北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，台灣還是在高壓邊緣，維持偏南到西南風環境，中南部沿海在清晨到上午仍有出現短暫陣雨，同時山區的午後熱對流雷雨也會增加，有機會轉為典型夏季天氣，趨於悶熱潮濕。