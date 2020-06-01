她嫌火鍋湯底口味重！老饕狂推「隱藏點法」：越吃越涮嘴

火鍋是台灣人的不論三五好友聚餐，或是個人想簡單吃的百元料理中名列前茅的美食常勝軍，其中鴛鴦鍋、麻辣鍋等各式重口味湯底是台灣人的最愛，適合天冷吃暖胃又出汗，然而就有網友因為吃火鍋想吃的清淡健康一點，在外出吃火鍋時特別跟店員要求湯底要改成「白開水」，不但讓店員傻眼，也有不少網友驚訝稱「第一次聽過」。

台灣人愛吃火鍋，不同火鍋店更是透過不同特色來吸引饕客，例如有的食材新鮮、 有的 CP 值高、有的湯頭鮮美。對此，就有網友分享自己吃火鍋的經驗「因爲我吃的比較清淡，每次都叫白開水鍋，結果服務生連問了我三次白開水嗎」，讓他不禁好奇是否還有其他人也喜歡將湯底換成白開水。

▲網友分享自己吃火鍋會選擇「清淡」的鍋底。（圖／翻攝自 PTT ）

將湯底換成「白開水」這種要求不少網友紛紛感到驚奇，留言表示「是第一次聽過」、「不就是水煮嗎」、「第一次知道可以點這種鍋，下次火鍋決定吃這」、「你很內行！在火鍋店工作過的朋友都只點白開水鍋」、「長知識了」、「好特別第一次聽到」。

此外也有老饕分享讓白開水鍋更好吃的煮法「我家都煮白開水鍋，其實加了海鮮跟火鍋料湯就蠻鹹的了」、「多煮點菜湯還是會變甜」、「自己加蔬菜跟蛤蜊下去的湯底很鮮甜超好喝」，這些吃法也不少網友大讚「太專業」、「昨晚就試著這樣吃，越吃越

涮嘴欸

」。（編輯：楊智傑）