口罩解禁全聯參戰！明日開賣「防疫優惠組」：全台最便宜

我國口罩管制禁令已在 6 月 1 號解除，全聯也宣佈將在明（3）天加入販賣口罩的行列，推出「防疫優惠組」，每片口罩平均只要 4 元，號稱全台最便宜。
全聯指出，防疫優惠組產品包中包括了一盒 30 片裝的口罩，售價 120 元，平均一片口罩 4 元；另外還有 500ml 的酒精清潔液，售價 79 元，整個組合包售價為 199 元，每人限購一組。
全聯表示，這波防疫優惠組全台限量 12 萬組，售完為止，每家門市的現貨量將以現場説明的數量為準。除了防疫優惠組，全聯也準備了 420 萬片醫療用口罩同步販售。
除了新加入的全聯，目前全台販售口罩的通路十分多元，包括寶雅生活雜貨連鎖店、全家便利超商、家樂福、好市多，以及其他與中衛合作的通路，包括屈臣氏、康是美等等。各通路的販售方式和價格不盡相同，民眾可隨時關注最新訊息比較。（編輯：倪浩軒）
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