西瓜怎挑才好吃？內行曝「拍打辨聲訣竅」：水分多又飽滿

夏天到了，不少人都會到超市或市場採購西瓜，放入冰箱冷藏後再吃，不僅消暑，也能藉此補充水分。然而，西瓜到底該怎麼挑選才好吃呢？近日有網友就在臉書社團透露，自己日前去逛全聯福利中心時，看到有人在拍打西瓜，他並好奇「拍打真的聽得出西瓜好壞嗎？」釣出內行分享其中訣竅。





原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中表示，自己今（ 3 ）天去全聯時，突然聽到拍打聲，轉頭一看，看到一位阿姨正在拍打西瓜，便忍不住一直看，他並好奇詢問大家「拍打真的聽得出西瓜好壞的差別嗎？去全聯買西瓜，會拍西瓜嗎？」



▲網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中詢問大家「拍打西瓜真的聽得出好壞嗎？」釣出內行揭密。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

問題一出，網友紛紛留言「當然要拍啊！但不要把人家拍裂啦」、「西瓜、蘿蔔我都聽不出來哈哈」、「內行人真的聽得出來，裡面是否空心、是否會甜哦」、「賣西瓜的老闆也是這樣挑西瓜，內行人才懂」、「拍西瓜才知道甜不甜，我爸都是這樣去感覺的，每次都買到甜西瓜」。





同時也釣出內行人回應，直指「輕拍瓜皮聲音是清脆飽滿，代表水分多；聲音嘭嘭悶悶，代表瓜肉鬆、水分較少」、「瓜蒂彎曲代表是母蔓，養分充足，最甜最好吃」、「直紋間隔寬，橫紋間隔密，表示西瓜生長狀況良好，成熟度足夠」、「甜又有水是咚咚咚聲，不甜沒水是悶悶的聲音」、「底部越黃越美味」、「果臍窄小緊縮，甜度與口感較佳」。（編輯：許苡晴）



