噴嚏連連　眾人驚慌醫師：從小做好過敏預防停止異樣眼光

新冠肺炎肆虐期間，國人戰戰兢兢，尤其在密閉空間中，任何一個風吹草動，像是普通的乾咳，都容易引起旁人的目光，而這樣的氛圍中，更是過敏族群難解的問題，因為當過敏一發作，有些人便會引發咳嗽、打噴嚏。嘉義長庚新生兒科蘇崇豪醫師表示，其實過敏在新生兒時期就有跡可循，如果能在3歲前關鍵期就做好預防，就能降低寶寶過敏的機率。在診間觀察也發現，家長的過敏預防觀念占兩個極端，多數自身有過敏的家長，會提前做好準備；但也遇過寶寶因過敏不適哭鬧，但家長卻認為，寶寶本來就很容易哭鬧，而沒去探究原因，直到醫護人員提醒，家長才反應過來寶寶哭鬧的原因，竟是「過敏」。蘇崇豪醫師提醒，過敏並非單一部位疾病，而是攸關全身性的免疫疾病，若沒有做好初期預防，就很容易讓過敏轉移到另一個器官，形成完整的「過敏進行曲」循環，讓寶寶一輩子被過敏所擾。新生兒過敏好發於皮膚及腸胃 醫師：未做好預防恐將一輩子過敏蘇崇豪醫師指出，為避免寶寶落入過敏進行曲循環，家長可鎖定在新生兒經常出現過敏反應的皮膚及腸胃。首先皮膚過敏，可以多觀察寶寶有沒有磨蹭物品的狀態，皮膚摸起來有沒有乾燥、粗糙；腸胃過敏的寶寶，主要有吐奶、脹氣、腹瀉的狀況。如果沒有針對寶寶的過敏進行處置，過敏就容易演變為異位性皮膚炎、腸絞痛等更嚴重症狀，並且會轉移到呼吸道等其他器官，屆時氣喘、過敏性鼻炎都會一一找上門。若已過敏卻置之不理，不僅會影響寶寶的健康狀態，也會對寶寶的生活產生影響，例如因氣喘、鼻炎常生病請假，無法參與團體活動，或是常咳嗽噴嚏讓他人保持距離，使得人際關係發展受到影響，進一步導致寶寶在自我認同發展產生阻礙。研究：1.5歲前近半數寶寶因牛奶蛋白過敏 醫：防敏應選擇精準的水解配方所以落實過敏預防，是寶寶出生後最重要的功課之一。寶寶生活中接觸的東西比較少，家長可鎖定在「環境」及「飲食」的預防，環境上應著重溫濕度、家中整潔，並減少寶寶與二手菸、三手菸的接觸機會，減少家中塵蟎、黴菌的孳生；飲食部分則會建議用母乳做為寶寶的營養來源，因為母乳中的蛋白質、脂肪、胺基酸等成分，符合寶寶成長所需的營養。但鑒於現代雙薪家庭多，若媽媽不便哺乳，建議可選擇「精準的水解蛋白配方」做為銜接。研究也指出，在1.5歲前，有近半成寶寶因為牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏，選擇精準的水解蛋白配方，也能降低寶寶因牛奶蛋白接觸產生過敏的情形，給寳寳更好營養與保護。選擇水解配方要點：具臨床實證、可精準切斷牛奶蛋白中的致敏分子許多品牌都推出多樣的成長配方，然而並非所有水解配方都一樣，各家技術與專利都有所不同。建議家長選擇歷史悠久的大品牌，並注意是否有經過臨床實驗，在調整體質的效果也比較有公信力。最關鍵的部分，是應選擇能精準處理致敏分子的產品。牛奶蛋白中，有些分子溫和，有些刺激分子則對寶寶具有致敏性。若將「水解蛋白技術」比喻為替寶寶把關免疫系統的「保全」，一個不具鑑別能力的保全，無法辨識分子的特性，只會一律將蛋白質切成小分子，仍存在誘發過敏風險；然而，精準的水解配方像一個專業保全，能精準找出致敏分子，把它切斷、馴化成溫和分子，在預防過敏的同時，也訓練寶寶的免疫系統，奠定長遠健康的關鍵根基。蘇崇豪醫師呼籲家長，預防過敏不嫌早，應「在症狀出現前，做好預防」、「出現輕微徵兆以後，積極改善」、「嚴重過敏，吃藥就醫」，前兩項是積極且成效較佳的，若已經誘發過敏，需要使用到藥物治療，就只能與過敏共處一輩子。因此一旦有輕微徵兆，就不可抱持僥倖心態，扎實預防才是防止寶寶過敏最好的方式。

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**



