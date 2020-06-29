女力人物／台灣精品揚名國際　潘雨晴搶佔香水一席之地

▲在失意的那段日子，潘雨晴一直住在小閣樓裡，思索著未來該怎麼走下去。（圖／記者鄭志宏攝）

▲潘雨晴的姑姑，是她人生中最重要的人，兩人的感情如同母親也如同姐妹。（圖／記者鄭志宏攝）

台灣的茶香水「P.Seven」揚名國際，而讓這個品牌從無到有推手的正是創辦人潘雨晴；被日本喻為「天才氣味設計師」的潘雨晴，立志將台灣精品的名號打出去，「P.Seven」不僅率先站穩香水世界的一席之地，也讓世界看見台灣的名字。從小在花蓮「富里」長大的潘雨晴，跟著阿公、阿嬤一起生活，高中後隨著父母北上居住，讓潘雨晴非常不適應，從原本開朗的她，變成了寡言、不愛交朋友，開始封閉自己。潘雨晴說，25歲前都在抗拒都市，成長過程中非常不快樂，一心只想回到花蓮，只要有機會能夠遠離台北，都會回來花蓮或是池上，只要回到花蓮，一定會向姑姑報到，一待就是好一陣子，幫忙整理民宿、咖啡店等事務。潘雨晴28歲那年原本已經打算回花蓮打拚，但在父親友人與姑姑的勸說下，決定給自己半年的時間重新適應台北的生活；潘雨晴指出，那段學習茶道約5至6年的時間，慢慢有了人生方向，32歲那年創立了「P.Seven」，一個真正屬於她的事業。潘雨晴初期並非一帆風順，創業1年多還在燒錢的階段，事業還沒有進展，有天突發奇想的連續辦3場氣味展，才打開了「P.Seven」的視野，讓更多人看見，其中不乏企業前來尋求合作，希望可以透過她細膩的思維，設計出專屬於企業的香味。潘雨晴認為，茶道中有一個很重要的步驟「聞香」，而「茶道、花道、香道」追尋的都是一種精神；如同人的記憶在嬰兒初期，也都是靠嗅覺來辨認，可見嗅覺對人類的重要性。從開始接觸台灣的茶道，進而發展出茶香水，潘雨晴開始嚐到成名的滋味，面對越來越多的邀約，「P.Seven」漸漸步入正軌，但潘雨晴不因此而驕傲，反而更謙虛的說，說成就其實還不夠，現階段將品質維持、產品穩定最重要，進步空間還很大，P.Seven是匯集很多人的力量成就，若沒有這群人，一切都只能是夢想。「現在不是單純想把事情做好就好，而是要面對各種前來的挑戰與人事物」；潘雨晴表示，當初為了一圓夢想而創業，在跌跌撞撞中成長，在公司越來越茁壯成長的時候，夢想會不會因此而渺小？當這間公司被發現，就會出現不同的機會，是不是要變大了？是不是就要犧牲了什麼？潘雨晴給自己的期許是不要迷失了自己，把最好的品質帶給大家，讓台灣精品能夠揚名國際。

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