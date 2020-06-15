楊明州首次主持防疫會議　叮嚀仍要提高警覺

高雄市政府今(15)日召開第25次疫情指揮中心一級應變會議，會中除了紓困作為與畢業潮防疫外，高雄市代理市長楊明州也和各局處首長討論「後疫情時代」如何衝觀光、拚經濟，強調要盡力排除阻礙，並且叮嚀防疫仍要提高警覺。
楊明州說，國人除了到花東以外，也可以到高雄旅遊，因此必須展現高雄特色將人吸引到高雄；此外，他也對於漢他病毒疫情表示憂心，指示相關單位務必妥處因應。
衛生局表示，從5月29日開始就是遠洋漁船回高雄補給的大日子，目前已有64艘遠洋漁船返抵高雄港，總計有3,039位必須進行檢疫，日前經過調查和量體溫，發現5位有上呼吸道症狀，所幸檢驗結果出爐都呈陰性；雖然這個禮拜防疫旅館需求是高峰期，但預料未來檢疫人數將持續下降。
另外，今日起到20日是高中職畢業季、6月19日到23日國中小也陸續舉辦畢業典禮，針對夏天畢業旺季與校園開放一事，不少家長反映在疫情趨緩之下能夠參與畢典；楊明州指出，教育局和衛生局合作無間，在兩者兼顧之下盼讓畢業典禮順利舉行。
政府在推動「防疫新生活運動」後，學校就嚴守政府防疫指引，例如保持社交距離、實聯制、洗手量體溫等，陸續規劃畢業典禮實體參與、校外教學與戶外活動；教育局補充，目前已經開放下課後戶外場地供民眾運動，預計7月15日起開放室內場地及早上非上課時間室外場地供民眾運動，盼民眾生活能盡早恢復正常。
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