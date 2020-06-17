振興經濟「大撒幣」？杜紫宸：債留子孫！年輕人該抗議

▲杜紫宸發表致蔡英文總統陳情文。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

▲杜紫宸認為年輕朋友應該出來反對「大撒幣」式的振興經濟。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

新冠肺炎（COVID-19）在台灣疫情趨緩，各項管制措施陸續鬆綁，蔡英文總統也連日走訪地方縣市，大力拚觀光拚經濟。後疫情時代，振興經濟成為政府工作的重中之重。對此，中華大學講座教授杜紫宸先喊話蔡英文，認為目前行政院的經濟團隊是「史上次弱」，接著又呼籲年輕人出來大聲反對抗議，因為「大撒幣」式的振興經濟就是不折不扣的債留子孫。杜紫宸今（17）日在臉書發布「公開致蔡英文總統閣下陳情文」，文中提到振興經濟，是 2020 下半年台灣最最重要的工作，尤其關乎到上百萬失業的中年人、找不到適合工作的年輕人。紓困是 3～6 月緊急救援的不得已，而振興經濟最重要的是提昇企業獲利率，讓更多好的職缺自然增加。接著話鋒一轉，杜紫宸對接任行政院副院長的經濟部長沈榮津，以及外傳將接任經濟部長的王美花非常不滿，批評行政院長蘇貞昌是「年逾七十、只會駡人、刻薄挑惕的閣揆（請問你答得出來行政院有幾個停車位嗎？ answer me！）」，批評沈榮津是「天天只會要部屬交出 agenda／one page 、只懂工具機產業的最拚歐吉桑」，批評王美花是「為了彌補對明升暗降的顧立雄略表歉意的歐巴桑」，更諷刺認為「這個安排是史上次弱經濟團隊」。隨後杜紫宸又對年輕人喊話，認為年輕朋友應該出來大聲反對抗議「大撒幣式的振興短期經濟數字，降低短期失業率、大興不必要的土木擴大內需」，因為這些不論是編列特别預算、動用儲備性失業救濟基金，都是廣義的政府舉債。杜紫宸強調，為了還這些錢將來要加税、會排擠建設，是不折不扣的「債留子孫」。（編輯：倪浩軒）