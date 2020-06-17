房屋租賃新制7月15日上路　租屋更有保障

行政院消費者保護處今日召開「房屋租賃2.0，權益保障再升級」記者會，公布升級後的住宅定型化契約規範，重新規範房東及租格的各項權利義務，新制預計最快將於7月15日上路。消費處公布行政院消費者保護會已審議通過內政部研擬的「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，內政部預計最快7月15日上路，屆時修正為「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，規範至少租30天，避免日租型衍生管理弊端。行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，新制違反規定，可依據消保法規定限期改正，否則可罰新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可連續罰。他舉例說，電費收取常發生爭議，例如台電夏月用電量最高級距每度6.41元，卻有房東向房客每度收取10元，新制規定不論夏月、非夏月，電費收取都不能超過台電所定當月用電量最高級距的每度金額，禁止從中賺取不當價差。此外，終止契約方面也常有爭議，新制明訂出租人、承租人得提前終止租約的法定事由，並規定應於一定期限前，用書面通知對方，而一定期限前有3個月、30天這2種期限；但若有危害公共安全、損害建築結構安全或危及承租人安全健康的情形，得不先期通知。他表示，如果沒有法定終止租約的事由，雙方可在權利衡平的前提下，約定是否提前終止租約，但至少要提前一個月通知對方，若沒先期通知，應賠償對方最高一個月租金金額。他也說，如果房客發生意外，有長期需要住院治療，則不需要賠償房東，但是要在一個月前通知房東終止租約。還有，房客屆期不點交住宅、不清點遺留物，視同已經處理。