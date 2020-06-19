「跨黨派挺綠運輸5-5」高虹安：發展電動機車新興產業鏈

台灣智慧移動產業協會今（19）日舉辦「升級綠運輸交通轉型要加速」記者會，跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲均到場支持。針對國會113位立委進行的「2020年電動機車產業調查」顯示，有93.4%的委員表示推動電動機車產業的首要目的是「改善空汙」，其次是「節約能源」 (54.1%)、「產業發展」(45.9%)與「智慧交通」(32.8%) 。從產業出身的民眾黨立委高虹安提出，從科技發展及推動數位化的觀點來說，綠運輸是推動智慧城市的重要關鍵。





高虹安認為，電動運具多設有數位主機，可以將能源使用的狀況轉換為數據資料，所以透過大數據的收集使用，可以幫助能源效率最佳化，同時加速城市邁向智慧化發展。以台北市為例，「智慧台北、智慧城市」的專案，就是利用數據，幫助台北市民提升生活品質的典範。所以，政府若能加速推動綠能運輸，搭配大數據的有效利用，讓綠色運具能做到遍地開花，對城市治理與政府施政，一定會有很大的幫助。



▲高虹安立委認為，綠能電動運輸工具多設有數位主機，可以將能源轉換為數據資料，所以在大數據收集使用上，可以幫助能源最佳化，同時加速城市智慧化。（圖／資料照片）

高虹安指出，產業會被政策引導，所以政府推動低碳、綠色運輸的速度與效率有多快，對相關產業的影響就有多大。歐盟之所以推動綠運輸，不只看到單一產業的發展，還包括上中下游的零組件供應商，這就是一條新興的產業鏈。智慧綠色運輸已是全球勢不可擋的趨勢，且台灣在ICT產業上已經具有優勢，政府更應該協助傳統產業轉型升級，建立起新型產業鏈，在台灣落地生根。





高虹安舉德國為例，雖然是汽車產業大國，但燃油車碳排量太高，對德國達成氣候總體目標非常不利，因此國內的三大車廠開始全力投資電動載具技術，未來三年投資金額高達1.35兆台幣，希望在2030年碳排放量可以減少55%，政府也積極協助傳統車廠轉型，幫助燃油車導入電動運具。不只是運具本身，更包含充電網路、維修汰換的零組件等供應商，皆由政府補助，協助產業轉型發展。



她強調，政府角色很重要，既然低碳、綠能是全民需要的，呼籲政府要重視綠色運輸未來的發展，並在政策上提供相對應的補助與配套，不僅可以改善台灣整體生活品質，還能振興產業邁向新的發展，打造一個兼顧智慧與環保交通的台灣。



