大倉媽祖走入歷史！「重光媽祖信仰文化園區」案三讀通過

▲賴峰偉上任之後積極讓大倉媽祖敗部復活，經過一年多的拉鋸之後，縣府決定以全民調方式解套，但民調結果多數民眾還是反對將媽祖神像設置在大倉。（圖／記者張塵攝，2020.06.20）

▲重光開發區現仍在仲裁階段，澎湖縣政府與樺福開發公司還有合約問題，能否如期收回重新規劃，都考驗縣府執行能力。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣議會定期大會今（20）日三讀通「重光媽祖信仰文化園區」預算，雖然民進黨籍議員陳慧玲一個人力阻該項經費過關，並提出應增加不設置的選項進行民調，同時要進行環境影響評估作業，但在澎湖縣議會屬於和議制的情況下，爭議多時的媽祖文化園區經費案拍板通過，大倉媽祖名稱也將正式走入歷史。原本設在大倉的媽祖文化園區，在王乾發縣長任內開始規劃興建，原本基座已經完工，但是陳光復縣長時代卻下令停工，保育團體以未考量島嶼承載量及陸路可及性，強烈反彈設置在大倉島上。賴峰偉上任之後積極讓大倉媽祖敗部復活，經過一年多的拉鋸之後，澎湖縣政府決定以全民調方式解套，但是民調結果不盡如意，多數民眾反對將媽祖神像設置在大倉，因此賴峰偉以行政裁量權決定在馬公重光開發區，也為未來興建案埋下環團抗爭的伏筆。議員陳慧玲在議會也提出附帶決議案，澎湖縣政府要求興建的2.5億元經費，應盡力向中央爭取補助，不可再增加縣庫負擔。而海洋公民基金會原派人到議事壇旁聽，因防疫期間議會禁止旁聽，只有三三兩兩在議會外圍打聽消息。除了重光媽祖的正當性受到外界質疑，重光開發區現仍在仲裁階段，澎湖縣政府與樺福開發公司還有合約問題，能否如期收回，重新規劃，都考驗縣府施政能力，更重要的是，媽祖文化園區已確定由大倉移往重光，對於大倉土地破壞恢復，還有大倉民眾優先補償方案，也都是後續處理要點。