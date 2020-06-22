切洋蔥如何不流眼淚？婆媽傳授「2神招」：立馬見效

▲洋蔥不僅可拿來清炒，也能拿來當配菜提味，可生吃也可煮熟後再食用，料理方式各種各樣。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

「洋蔥」營養又健康，不僅可以拿來清炒，也能拿來當配菜提味，可生吃也可煮熟後再食用，料理方式非常多元。不過，切洋蔥時總會有個困擾，即「流眼淚」，到底有什麼方法能讓切洋蔥時不流淚呢？近日一名網友就在臉書社團中提問，結果釣出不少主婦傳授「有效神招」。

許多人都有「洋蔥辣眼睛」的經驗，昨（ 21 ）晚有網友就在臉書社團「爆怨公社」中貼出洋蔥照，並發文詢問大家「可否告知切洋蔥不流淚的祕方？」

▲有網友在臉書社團「爆怨公社」詢問大家「切洋蔥不流淚的方法？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

問題曝光，立刻掀起討論，許多人紛紛留言「開抽油煙機，在抽油煙機附近切就可以了」、「戴隱形眼鏡切」、「閉著眼睛切，不然就邊切邊想快樂的事情，開抽油煙機真的有用！」「戴隱形眼鏡切」、「我會戴全罩式安全帽...看似很蠢，但真有用！」「我朋友是戴泳鏡」、「我媽都戴蛙鏡」。

另也釣出婆媽分享 2 神招，即「將洋蔥泡水」和「把刀子與洋蔥拿去冰」，「頭尾去掉然後泡水」、「洋蔥對切然後泡水，3 分鐘後再來切」、「先剝皮再冷藏 4 小時，再拿出來切就不會流淚了」、「先冰過是一個方法，刀夠鋒利切也不太會流眼淚」、「將洋蔥放入冷凍室冰鎮 10 分鐘，可試試，刀子也放進冷凍室冰 10 分鐘，就不會那麽嗆了」、「先冰再切，或者放在水裡切」。（編輯：許苡晴）