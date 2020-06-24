肉粽沾什麼才好吃？女曝「無可取代的神醬」　老饕全贊同

▲有網友分享自己吃肉粽時，最愛搭配且無可取代的「神醬」，結果眾人紛紛贊同，認為「口感真的很搭！」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

一年一度的端午節就在明（ 25 ）天，想必許多人都已購入粽子準備應應景，而吃粽子時到底該搭配什麼醬料才能更添美味呢？口味或許因人而異。不過，近日一名女子就在臉書社團分享自己心目中「無可取代的神醬」，沒想到全場一看紛紛贊同，認為「口感真的很搭！」





原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼出照片，並寫道「不管怎樣，我吃肉粽唯一最愛的、無可取代的只有愛之味（甜辣醬），然後吃炒麵，只愛東泉（因為我是台中人）大家也是嗎？」



▲網友分享自己吃肉粽時最愛搭配的沾醬。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說） ▲一名女子分享自己吃肉粽時，最愛搭配且無可取代的「神醬」，沒想到竟掀起眾多網友共鳴。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

貼文一出，立刻引發網友共鳴，許多人紛紛留言「我也是」、「+1... 我也一定要這樣配，不能反過來」、「肉粽就是要這款才對味」、「所以愛之味每次都賣三罐一組，因為一顆粽子就用半罐」、「再認同不過了」、「我媽媽也是都買這個配肉粽，哈」、「吃粽子還是配愛之味甜辣醬才是王道」。





另還有網友直指「加 Tabasco 也不錯喔！」「肉粽加東泉辣椒醬也很好吃阿」、「吃了愛之味、東泉、北港大芳後，我愛大芳的花生辣醬」、「我都加大同醬油膏」、「如果你用過海山醬後就不會在用愛之味了，海山醬用途很廣，蚵仔煎加海山醬就很好吃了」、「我愛番茄醬」、「配雲林花生辣醬也超正點！」「越南辣椒醬，便宜又對味！有點辣辣酸酸的，很開胃...」（編輯：許苡晴）



