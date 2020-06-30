企業首選！「希望城市」打造大坪數　超低公設比奢華享受

▲擁有飯店級的公設，回到家就像進入世外桃源，享受悠閒時光，忘卻所有的喧嘩擾攘。（圖/公關照片）

▲主推64至71坪、大坪數4房格局，公設比僅27%，讓住戶「坪數越多越划算」享受實在的住屋品質。（圖/公關照片）

位在捷運蘆洲站旁「到站即到家」的捷運聯開宅「希望城市」，瞄準在地企業主、自營商的大坪數需求，推出64至71坪稀有大4房格局，不但坐擁8834坪大基地、6000坪私人花園廣場，享有五星級飯店等級公設，公設比還是市面上幾乎絕版的27％，讓夢想有著大坪數捷運宅的住戶們，用只需四字頭價格，組織一個家、完成一個夢。數據顯示，去年上半年大坪數房屋市場需求竟蓋過小坪數需求，分析原因是許多中國、東南亞台商回流台灣，尋找二代宅、三代同堂房屋與家人同住，市場需求因此攀升。希望城市主推64至71坪、大坪數4房格局，不但享盡交通便利，6000坪私人花園廣場、挑高10米圓頂大廳、日式禪風和歐式風味的休憩庭園、KTV、多功能遊戲室、健身房等飯店等級公設，公設比僅27%，讓住戶「坪數越多越划算」享受實在的住屋品質，還能滿足對愜意生活的嚮往，回到家就像進入世外桃源，享受悠閒時光，忘卻所有的喧嘩擾攘。位在捷運蘆洲站「到站即到家」，卻不是一般市面上常見的共構宅，而是由捷運聯開案建構的「分構宅」，即住戶買入後就擁有永久產權，沒有其它共構宅所衍伸的諸多限制及複雜疑慮，也因為捷運系統與社區分開，社區門禁與捷運出入口有別，皆有保全系統管制，人員進出不複雜，安全性有絕對保障，且無共震的噪音和無法使用瓦斯的問題，滿足住戶最基本的安全考量、住的安心。此為新興重劃區第一建案，屬蘆洲三大重劃區正核心，挾著捷運、花園、水岸、機能等優勢，不但緊鄰424公頃的大台北都會公園、24公里水岸自行車道、河濱花海公園、68座多功能運動場及2座寵物公園，高樓層還可以觀賞淡水河暮色及觀音山景；學區部分步行5分鐘就到蘆洲明星雙語學校、忠義國小及鷺江國中，捷運一站達三民高中，加上3高、33線公車等多種交通方式，鄰近北側重劃區棋盤式規劃及商場皆為未來開發重點，增值可能無限。