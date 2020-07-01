土司控必看！製程不加一滴水　一咬下綿密化口乳香爆發

對於許多人來說，土司只是一種快速充飢的食品，不過受飲食精緻化的影響下，就連看似平凡的土司，如今也跟著脫胎換骨。近期掀起「高級土司」風潮，讓人在酷熱的天氣也願意排隊搶購，究竟高級土司到底有什麼特殊的魔力，和一般的土司又有什麼不同呢？

其實關鍵就在於精選原料與高難度的製程工法，既能夠享受土司特有的細緻綿密口感，又能品嚐到舌尖滿溢的香醇風味。為了不讓國外品牌專美於前，瑞穗鮮乳土司PREMIUM於Semeur聖娜獨家上市，每一個製程都是四十年烘焙工藝磨煉而成，每一口都是絕妙的究極饗宴。

▲經過二次發酵、三道壓延的工藝技術，每一口都能感受到師傅的用心，選用北歐芬蘭發酵奶油與法國鮮奶油，要讓消費者每一口都是舌尖上的優質美味。（圖/資料照片）

瑞穗鮮乳土司PREMIUM用心選擇使用的原料，生產製程不加任何一滴水，用鮮乳取代水製作成鮮乳種，並搭配北歐芬蘭發酵奶油，每次咬下都能品嚐到特有的濃厚奶香，加上法國進口鮮奶油，鹹甜風味搭配柔軟濕潤的口感，每一口都是舌尖上的優質美味。而內行的就知道，好吃的土司在撥開後會呈現美妙如羽毛般的「牽絲」狀態，是師傅經過二次發酵、三段壓延，烤焙出彷彿千絲萬縷的鬆軟口感，每一口都吃得到師傅堅持的用心。複雜且困難的製程也讓瑞穗鮮乳土司PREMIUM目前每日限量，只有在Semeur聖娜通路販售，一開賣就引來許多土司迷朝聖搶購。

▲堅持選用優質原料，瑞穗鮮乳土司PREMIUM讓懂吃的饕客只要品嚐原味就能擁有極致享受，細細咀嚼鮮乳土司的香醇濃厚風味。（圖/資料照片）

▲瑞穗鮮乳土司 PREMIUM 使用自製鮮乳種，生產製程用鮮乳取代水（圖／資料照片）

瑞穗鮮乳土司 PREMIUM選用全台優質牧場乳源，用鮮奶取代水作為發酵鮮乳種，保留乳源的精粹；不添加香料、乳化劑，回歸純粹原料進行打造，造就令人無法抗拒的香濃絲滑口感。添加北歐芬蘭發酵奶油與法國進口鮮奶油，搭配2.8公分恰好厚度的美味工藝、每一口都是滿足味蕾的香濃與扎實。對原料如此的堅持與挑剔，並搭配傳承40年烘焙工藝，顛覆你我對土司的既定印象。究極的純粹美味，打造我們每日生活的輕奢小確幸

想要品嚐瑞穗鮮乳土司PREMIUM完整風味的人，在購入當天就能先在室溫下單吃，完整體驗瑞穗鮮乳土司PREMIUM的化口綿潤口感與自然乳香，隔天只需要將土司放入烤箱至表面微焦，就能享受外酥內軟、香氣滿溢的味蕾享受。堅持選用高品質原料，瑞穗鮮乳土司PREMIUM讓懂吃的饕客只要品嚐原味就能擁有極致享受，細細咀嚼鮮乳土司的香醇濃厚風味。