「沒空?太麻煩?」不吃水果理由多　雙北水果攤齊關心

▲雅鮮水果老闆體諒租屋族，一同參加活動響應關心飲食均衡行列（圖／關心您飲食均衡的園之味提供）

▲板橋阿妹仔水菓專賣店也擺上標語，呼籲租屋族要多注意飲食均衡（圖／關心您飲食均衡的園之味提供）

▲知名主持人關韶文，同為工作忙碌讓飲食不均衡的苦主，已經連續二年加入呼籲，也特地到新北的阿妹仔水菓專賣店打卡朝聖。（圖／擷取自Facebook）

▲擁有廣大上班族粉絲的見習網美小吳，更大力呼籲粉絲即使生活忙碌，還是要注意飲食均衡（圖／擷取自Facebook）

現代人生活忙碌，時常外食導致飲食不均衡，尤其是在外租屋的上班族，上班太忙沒有空到水果店買水果，處理水果又覺得麻煩，導致吃水果的機會大大減低，長期下來飲食不均衡，對身體造成隱憂。果汁品牌園之味連續二年與水果攤合作，共同呼籲工作忙碌的民眾「有空吃水果，沒空就喝園之味」，關心租屋族的飲食均衡，今年更是擴大合作範圍，邀請更多的水果攤加入關心的行列。去年開始關心租屋族少吃水果，與台北市數家水果攤合作倡導標語，獲得民眾熱烈的迴響。今年台北市松山區的雅鮮水果也一起加入關心在外租屋生活的民眾，老闆表示上班族實在太忙碌，加上租屋在外難處理，於是今年也加入一起響應。不只有台北市的水果店新加入關心的行列，今年更擴大合作規模，將合作範圍加入了新北市。位於板橋青翠市場的阿妹仔水菓專賣店也同樣關心在外工作的租屋族，一起攜手呼籲「有空吃水果，沒空就喝園之味」，期望讓大台北地區的民眾都能盡量飲食均衡。與水果攤合作的關心標語，為了貼近民眾的日常生活，故使用水果攤常見的標價紙板呈現，除了讓民眾會心一笑外，也吸引網紅前來打卡拍照。知名主持人關韶文，同為工作忙碌讓飲食不均衡的苦主，已經連續二年加入呼籲，也特地到新北的阿妹仔水菓專賣店打卡朝聖。擁有廣大上班族粉絲的見習網美小吳，更大力呼籲粉絲即使生活忙碌，還是要注意飲食均衡，真的沒辦法就到超商，購買冰涼的100%全果榨取果汁園之味，既消暑也能補足元氣。

見習網美小吳呼籲多吃水果分享

關韶文關心租屋族的飲食均衡分享

