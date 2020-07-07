夏日松露飄香　鐵板燒業者祭優惠大啖A5和牛、法國藍龍蝦

台灣人愛吃牛肉，尤其對日本和牛更是愛不釋口，面對疫情趨緩，也不少國人正打算用振興券大快朵頤，老牌鐵板燒業者也搭上了振興風潮，也在今（7）日釋出與法式料理結合的精緻鐵板燒，搭配現刨的法國夏季黑松露與頂級藍龍蝦，讓和牛鐵板燒的口感、風味都更加豐富。



▲厚切5公分的和牛，再撒上現刨松露絲，表面酥脆但內部柔軟，維持在5分熟的軟嫩狀態。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.07）

犇和牛鐵板燒成立迄今已近30年，但依然不對推出全新的料理嘗試，讓老饕們耳目一新，此次夏季菜單更選用現代法式料理手法，讓和牛和頂級海鮮的料理更上一層樓。其中，布列塔尼藍龍蝦佐蝦膏白蘭地，選用法國藍龍蝦，搭配上與蝦頭和白蘭地熬煮的泡沫，讓富有彈性的龍蝦肉更加鮮甜。





而主角和牛則是選用A5等級、厚切5公分的和牛，再撒上現刨松露絲，表面酥脆但內部柔軟，維持在5分熟的軟嫩狀態，同時感受到松露香氣與和牛油脂的鮮甜。另外，開胃菜和牛塔塔牛筋片靈感則是來自於牛肉麵，選用酸菜與剝皮辣椒入菜，將和牛塔塔與牛肉汁製成的薄餅一同享用，老饕絕對不能錯過。



▲厚切5公分的和牛，再撒上現刨松露絲，表面酥脆但內部柔軟，維持在5分熟的軟嫩狀態。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.07） 犇和牛鐵板燒董事長楊欣表示，雖然上半年受到疫情衝擊業績，尤其是百貨店面更是慘澹，不過由於客源本屬熟客與本地客居多，觀光客僅佔1.5成，因此從5月底開始顧客已漸漸回流，目前在微風信義的分店已達到同期業績的8至9成，下半年將專注在打造各品牌的分明特色上，也預計將導入火鍋料理。





業者同時也針對振興券推出專屬活動，從7月15日起一直到年底，只要持紙本振興券至全品牌店家消費即可享滿千送200元的現抵活動，若遲2千元即可折抵2400元以此類推，讓民眾能用最優惠的價格享用精緻和牛料理。



