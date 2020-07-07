辜仲諒請吃牛排遭酸！台東人曝「城鄉差距」：當地最高級

近日中華棒球協會理事長辜仲諒前往台東探訪 U18 中華培訓隊，也慷慨招待所有隊員享用「冠軍牛排」，卻遭網友嘲諷牛排館看起來「太寒酸」，而對此就有台東在地人分享了自家真實狀況，表示家鄉的城鄉差距並非一般人所想，甚至揭露其實該間餐廳「就是當地最高級的牛排館」。

一名網友在 PTT 發文表示，台東的生活其實不是西部或北部來住個幾天就能想像的，台東的生活步調非常緩慢，辦一件事情就得跑個老遠，所以當地人不管做什麼事，常常都是以小時為單位起跳，甚至是想吃個麥當勞，或看電影，或去家樂福買些東西，都得開上兩個小時以上的車程才能到達。

▲台東網友表示辜董帶小朋友吃的牛排館在當地可是知名老店。（圖／翻攝自 PTT ）

原 Po 也指出雖然當地不只一間牛排館，但在交通不便的情況下，想吃一頓很好的牛排是非常不容易的一件事情，而辜仲諒帶領全隊去吃的那間店，在當地可是開了 20 年以上，「對台東人來說，歐鄉就是當地最高級的牛排館，如果要慶祝什麼，你要嘛家裡宰頭豬來宴請親朋好友，要嘛就是去歐鄉奢侈一下」。

最後他也希望透過在地人的發聲，能讓大家理解為何當辜仲諒說要請吃歐鄉，甚至還能續餐時，這些孩子會那麼高興，「因為那可能都是他們第一次吃這麼好的食物，也難怪隊長會開心地說要幫臺灣打個冠軍下來」，對此，不少網友則紛紛表示「這篇有洋蔥」、「小朋友長大後的美好回憶」、「身為花蓮人，也可以體會您所說的感覺」。（編輯：楊智傑）