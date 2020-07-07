壽司郎見巨鼠狂竄！日網揭迴轉壽司「暗黑內幕」：很常見

近日知名連鎖壽司名店「壽司郎」在中和環球購物中心的分店，傳出有老鼠在輸送帶上狂奔的消息，店家還要求在場消費者趕緊結帳，再自行向總公司致電客訴。而這個消息也傳回日本，一向重視食品衛生安全的日本人則對此表示，其實部分迴轉壽司的食材品質本來就不好，引起眾人討論。

先前在 PTT 有消費者爆料自己在壽司郎中和分店用餐時，發現一隻長達 10 公分的灰色大老鼠，就在他眼前的壽司輸送帶狂竄，向店家反映後，業者除了閉店消毒外，也請客人自己致電總公司客訴。而事後壽司郎該分店也表示，為表達歉意，費者只要憑該時段用餐的發票，就能獲得全額退費。

▲先前壽司郎傳出有老鼠在輸送帶狂奔的消息，在日本引起話題。（示意圖／取自 PhotoAC ）

這個消息傳到日本論壇《 5ch 》後也立刻引起廣大回應，不少日本網友就透露「迴轉壽司品質不好很正常」、「厲害的壽司店都是新鮮現切」、「澀谷日常」、「這就是日本」，不過也有日本人開玩笑回覆「壽司郎怎麼不說『這是我們的員工』不就沒事了」、「迪士尼大遊行嗎」、「這盤老鼠也要100日幣嗎」。

事實上，在台灣分店出現老鼠跑上輸送帶的事件後，該名原 Po 也表示最大的癥結點在於「壽司郎高層遇到食安問題的處理態度和方式」，而經過壽司郎業者出面回應表示該分店下午 3 點出現老鼠後， 4 點就立刻清場消毒，直至 6 點恢復營業後晚間 10 點再度打烊重新消毒後，日本網友也大讚「危機處理的很快」。（編輯：楊智傑）