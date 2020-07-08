美式牛排插旗桃園新光影城　國際品牌看好台灣餐飲市場

▲連鎖美式餐廳業者今（8）日宣布，即將在15日於桃園青埔新光影城內開幕鮮切牛排品牌，這也是該品牌今年於海外拓展首店。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.08）

今年受到疫情影響，全球餐飲產業受到重創。不過隨著疫情在台趨緩，各行各業也摩拳擦掌，準備迎接報復性消費潮，特別在振興券發放後的顧客回流，由於國際疫情依然嚴峻因此國際餐飲品牌也對可以正常生活的台灣特別關注，連鎖美式餐廳業者今（8）日宣布，即將在15日於桃園青埔新光影城內開幕鮮切牛排品牌，這也是該品牌今年於海外拓展首店。





德州鮮切牛排 Texas Roadhouse看準下半年人潮回流，大動作展新店，看準具雙鐵共構優勢的挑園青埔區、大型商場集客力，於7月15日進駐桃園新光影城，拆店為今年除美國以外海外市場的第一家新展店，更是品牌首度插旗桃園，拓展全新版圖。





北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智指出，因為全球都受到疫情影響，品牌也趁著這段時間開啟許多嘗試，包含旗下的美式餐廳品牌FRIDAYS設計外送餐盒等等，而位於新光影城新店的開幕，也因為原本餐廳內部的風格設計與建材均為美國空運進口，成本高昂，在多方考量下，這也是全球首次以120坪的小型店面型態展店，廚房的設備也因為客席數量減少更精省，美國的母公司也相當重視這次開幕。





李宏智說明，雖然在今年上半年受到疫情衝擊，集團下的餐飲品牌業績約短少10%左右，但預計在下半年就可以追回，另外也觀察到在冷凍食品豬肋排的銷售上，3、4月的零售數量更比往年同期多了1倍，目前集團內也有專門人才開發新冷凍食品，未來可能持續推出。





李宏智表示，在這波餐飲寒冬下，我們從營運、財務、行銷三大面向，進行許多符合市場需求的彈性調整。包含減少餐廳庫存，調整餐廳庫存比例，做到節流效應最大化，人力成本上，因應來客數作人力彈性控管，調整正職、兼職人員工作時數、提高生產力。





在行銷上，李宏智說，外食人數明顯減少，行銷布局著重在外帶外送商機，包含餐盒的研發、調整外送菜單、外帶相關活動規劃等，針對餐廳內用也適時地提供促銷活動，刺激客人到店消費，疫情趨於緩和後，行銷策略則將重心轉為各店的在地商圈行銷與熟客經營，吸引熟客與在地客群搶先回流，他強調，以美式餐廳來說，顧客的實體用餐體驗才是最重要、最應該注意的。





鮮切牛排品牌正式宣布7月15日正式進駐桃園青埔新光影城，新展店策略除瞄準高鐵、機捷商圈的快速興起，再加上新光複合式 影城的娛樂觀光結構完整，包含XPark 水族館、COZZI 飯店與新光首度推出的頂級影廳，李宏智表示，雖然在疫情時期街邊店的表現佳，但百貨商場的集客力也不容小覷，但他也坦言，由於美國受到疫情嚴重影響，8月起美牛的供應鏈將會出現短缺，在價格上可能也所調整。





慶祝桃園新光店開幕，20日當天與新光影城攜手祭出百份50元銅板美食優惠，業者也攜手可口可樂祭出超值優惠餐只要於活動期間點購新夏套餐，將抽出兩位幸運得主，有機會分別獲得 iPhone 11 256G、AirPod Pro。



