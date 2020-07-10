新北綠竹筍銷售管道多元化　29家餐廳滿千送百熱賣中

▲八里區及五股區農會有兩個綠竹筍晨間直銷中心。（圖/公關照片）

▲整個夏天都是新北綠竹筍的「主場」，歡迎民眾踴躍選購及享用綠竹筍的美味。（圖/公關照片）

新北市每到夏季的6月到9月，是綠竹筍的盛產季節，已經被喻為是新北市重要的「綠金」產業，許多餐廳也推出綠竹筍創意料理，並且舉辦「滿千送百」優惠活動，在全市的29家餐廳熱賣中。新北市綠竹筍是全國最大產區，每一個產區也因為有特殊的天然地理環境，各自發展出獨具地方特色的綠竹筍品牌，主要產區為圍繞在觀音山周邊區域的五股、三峽及八里，年產值逼近17億元，筍農朋友在產季時雖然得每天清晨摸黑挖筍，然後將新鮮採收的綠竹筍送到各個販售點。近幾年來，新北市農業局輔導各區農會，而且自102年起舉辦「新北筍王爭霸戰」，激起筍農在種植技術上更為精進，所以銷售方式也逐年更廣，八里區及五股區農會有兩個綠竹筍晨間直銷中心，也跟著時代潮流走向「e易購」的電商購物方式，都能夠提供當季最新鮮的綠竹筍到消費者手中。目前新北「e易購」的電商購物方式，包括有新北果菜線上預購、紫雲農場、真情食品管網路商城、Superbuy、奧丁丁市集、五股區農會、小農店鋪直銷站、先農直賣所、深農嚴選等處都能夠購買，也為綠竹筍開拓了更多元的銷售管道，讓消費者有更多選擇。綠竹筍在夏季期間當然也成為許多餐廳的主要食材，新北市今年7月1日到31日為止，在全市的29家餐廳，推出「滿千送百」促銷活動，民眾只要前往這29加配合店家消費純綠竹筍菜餚1千元以上，即可獲贈100元綠竹筍消費券張，能夠在下次消費時使用折抵，整個夏天都是新北綠竹筍的「主場」，歡迎民眾踴躍選購及享用綠竹筍的美味。