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等了24年！首批台灣豬肉出口　星宇航空載550公斤飛澳門

記者陳致宇／台北報導-2020-07-10 17:28:28
▲首批台灣豬肉今（ 10 ）日正式出口，上午由星宇航空班機載運 550 公斤豬肉飛往澳門。（圖／星宇航空）
歷經近 24 年等待，首批台灣豬肉今（ 10 ）日正式出口，上午由星宇航空班機載運 550 公斤豬肉飛往澳門，包括豬腳乾、豬排，已飛抵目的地。

據了解，首批台灣豬肉今日出口，是由澳門廠商訂購，由星宇航空班機載運。

星宇航空公關長聶國維證實，首批台灣豬肉今日上午 8 點 20 分由 JX201 航班載運至澳門，貨倉內共有550公斤豬肉，包括豬腳乾、豬排，其中冷藏有 492 公斤、冷凍有 58 公斤。至於貨倉冷凍最低溫可達零下 18 度，運送沒問題。

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