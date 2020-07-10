夜市牛排咬不爛！客「狂咬3分鐘」　老闆1句話冷回她氣瘋

夜市是台灣美食文化的要角，走進夜市就像打開台灣小吃圖鑑，而台南又被大家稱為「美食之都」，到台南逛夜市「大大武花大武花」更是必備口訣。但近日就有一名女網友爆料自己在花園夜市內，點了夜市的厚片牛排卻怎麼也咬不爛，沒想到向老闆反應後卻被當「奧客」對待，讓她氣得當場走人。

原 Po 在臉書社團「台南爆料公社」中發文，分享自己和男友到花園夜市賣牛排的攤販點了厚片牛排的經驗，她敘述「吃的第一口就覺得很難咬，裡面都是筋完全咬不爛，咬了大概3分鐘真的沒辦法咬爛」，因此禮貌告訴店員「不好意思我之前有來吃過，但是都沒有像這次這樣咬不爛」。

▲網友吃花園夜市牛排卻被店家氣壞。（圖／翻攝自臉書「台南爆料公社」）

沒想到過了約3至5分鐘，另一名女店員卻端了一片「薄片牛排」來，讓她疑惑的反應跟自己原先點的不一樣，而店員這時卻回她「阿你不是嫌厚片咬不爛要換薄片的」，甚至直接端走該份餐點，同時老闆也口氣不佳的走過來告訴她「牛排本來就是會先煎起來放，你就直接跟我說你要幾分熟啊」，讓她傻眼的直接離開現場。

該篇文章曝光後，立刻吸引在地網友紛紛在底下留言。有的網友也分享自己「點了鐵板麵，上餐後發現是硬的，根本沒熟阿」、「很厲害咬三分鐘」、「這家有名的態度差」，但也有網友表示「牛排可以吃別間的」、「一分錢一分貨」、「這家很好吃但確實態度要改善」。（編輯：楊智傑）