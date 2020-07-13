外送員竟將客地址PO網！背後原因曝光　女爆氣：不刪就告

▲女網友氣得將自身經歷 PO 上網。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

許多人懶得出門時，就會叫外送，方便又快速，但近日外送平台又再度惹出爭議！有名外送員因為顧客住址地樓下並無車位，因此不願將餐點送上 3 樓，還公布完整訂餐地址，甚至將客人餐點吃掉，使女顧客憤而 PO 網並揚言提告。女網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，在訂餐前就已載明需送至3樓，樓下也有空位停車，怎知外送員拒絕送餐至公寓3樓，且態度惡劣叫她自行下樓取餐。對方則表示，因附近無停車位，顧客又不配合下樓取餐，外送員依規定等待 10 分鐘取消訂單，食物自行處理，並 hashtag「送上樓是服務不是義務請見諒」、「雖然你罵我廢物但還是謝謝你的午餐」，卻導致顧客未收到餐點就按了完成訂單，外送員甚至在個人臉書上公開她的完整訂餐地址，此舉明顯已涉嫌觸犯個資法。原PO表示，「已簡訊告知請他撤下此篇文章並道歉，外送員最終只馬賽克我的門牌地址，完全沒有悔意和和解誠意」，也補充自己已使用外送平台叫餐上百次，第一次遇到如此情況，也是第一次向平台客訴，但平台也只是道歉，並沒有實際作為，讓她不禁感嘆「希望大家都不會像我遇到這鳥事」。她也 PO 出和外送員的簡訊截圖，她表示要求對方在指定時間內刪除此篇公開地址的貼文並公開道歉，「否則將會直接委請律師依涉嫌個資法對你提出告訴。」而平台也回應她，外送員有責任把訂單送上門，除非被管理員拒絕或其他因素所致，如該樓沒有電梯服務，那麼外送員只能送達最高至 7 樓，然後外送員將致電顧客下 7 樓領取餐點。貼文一出引起大批網友熱議，「不上樓為何要接單？不能讓願意上樓的接嗎？」、「就是有這種外送員，所以其他外送員再優秀，大家還是不喜歡叫這家！」、「把人家餐點吃掉還這麼直接的說，不罵你難道還要稱讚你？真的很丟我們外送員的臉，還跟你同公司，我都想罵你了！」、「如果一開始訂單就有寫樓層，那要接單就要送上去，除非是大樓管理員那種說不放人上去的，不然接了就要送，要不一開始就別接」;但也有人體恤外送員「將心比心外能自己下來拿就不要麻煩外送員送上去」、「他們也是很辛苦的，不是說有付錢就是大爺」、「自己有腳不能走下來嗎？而且你還罵人家廢物」、「他不把餐點送上樓自己吃掉不對，不過你罵人廢物也不對呀」。（編輯：郭佩蓉）