邊吃龍蝦邊跑步　澎湖跨海馬拉松11月開跑

全台防疫逐步解禁，澎湖將於 11 月 1 日將舉辦第 4 屆菊島澎湖跨海馬拉松，賽事結合跨海及跳島等特色，讓跑者除了欣賞沿途海景外，還可以在補給站品嚐在地美食，主辦單位估計，賽事將為澎湖帶來超過 5 千人次的旅遊人潮，創造 3 千萬觀光產值。澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，菊島澎湖跨海馬拉松具備 IAAF 及 AIMS 國際專業賽道認證，今年首創「 AB 點」不折返、不繞圈的馬拉松賽事，路線經過西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及最大的澎湖本島等地，趟就能讓跑者飽覽澎湖不重複的絢麗風光。許宗民指出，雖然受到疫情影響，許多外籍選手無法來台參賽，但仍會邀請旅居台灣的外籍選手參加，預計會吸引約 3,500 人報名參賽，加上加油團、親屬等，可帶動超過 5,000 人次旅遊人潮，創造 3 千萬觀光產值。主辦單位表示，今年馬拉松賽事分為 5K 小雲雀組、 21K 天人菊組、 42K 綠蠵龜組、 42K 全馬接力組，賽道將會沿著漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩、二崁聚落、跨海大橋及中屯風力園區等知名旅遊景點，沿途的補給站還會提供澎湖當地新鮮直送的大龍蝦、自造興枕頭餅、緝馬灣花枝丸、海鮮粥、牡蠣酥、海鮮粥及黑糖糕等豐富美食。