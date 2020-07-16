網紅喬瑟夫化身「秋鳳」牽紅線　脫序行為竟幫主人脫單！

儘管現代交友軟體當道，交友的管道百百種，但到底該怎麼選、怎麼用才能脫魯？搞笑網紅、YouTuber喬瑟夫ChillSeph在影片中化身2020新款手機「秋鳳」Chill Phone，一步步陪伴科技冷漠時代下的主人排解寂寞，努力幫主人脫單。

現代人無論做任何事都離不開智慧手機，但卻不代表智慧手機就能解決一切問題。「秋鳳」（喬瑟夫飾）做為主人的愛機，當然也深知這個痛點，他觀察到主人往往想試著用交友軟體認識新朋友，但在交友軟體想要找到合適對象，雙方擁有相近價值觀是相當重要的，透過聊天找到兩方共同的話題或是相近價值觀，都需要透過正確的聊天提問。然而，主人卻一開始就是亂槍打鳥，隨便下載個交友軟體，遇到的竟都是一些加Line聊的妹，或是遇不到有共同話題、興趣，常常在軟體上找不到話題，只能尬聊。

▲隨便下載的交友軟體，不是遇到給奇怪LINE ID就是興趣不一樣的人。（圖／翻攝自youtube）

看著主人這樣連連失敗，還抱怨著說：「交友軟體沒有用」，秋鳳為了避免主人繼續看片度日，只好出面來拯救主人，向主人推薦了一款上面都是真人帳號，同時有提問功能的交友軟體，並直接明瞭告訴主人：「是你的問題，如果想要好好認識可愛的女生，就應該下載SweetRing！」不僅如此，面對不太會找話題的主人，秋鳳也提到SweetRing擁有提問功能，能夠在聊天時不會尬聊，可以幫助雙方開啟共同話題，讓雙方原本想聊卻不好意思開口的主題持續下去，甚至找出雙方的生活習慣。

▲「秋鳳」為主人挑選的交友軟體SweetRing擁有提問功能，藉此找到共同話題不尬聊。（圖／翻攝自youtube）

首先，主人遇到了一道提問「如果工作時間壓縮到相處時間的話，你該如何取捨？」被秋鳳快速滑過省略，最後停留在常會讓人爭論不休的題目：「你接受吃洋芋片時用筷子嗎？」引起主人和秋鳳的爭執，但也因為如此，沒想到秋鳳擅自主張的回覆竟為主人開啟戀情的契機，就此配對成功！雖然最後秋鳳故意反抗主人按下了NOPE的按鈕，但也為這次使用交友軟體的旅程劃下美好句點。

▲好在有秋鳳出來拯救主人，最後才能遇上合得來的可愛女孩。（圖／翻攝自youtube）

由喬瑟夫ChillSeph創作化身的Chill Phone影片引來網友捧腹大笑，以

影片下網友紛紛開啟討論留言：「用筷子吃洋芋片才是王道！」、「不懂用手吃洋芋片懂得享受人生嗎？」，也有人淚推：「我也用 SweetRing上面妹子都很可愛」，甚至有網友愛上秋鳳Chill Phone很想預購帶回家。

臉書及YouTube爆笑短片聞名的他，日前加盟《博恩夜夜秀》的薩泰爾娛樂公司，是近期網路上高人氣的單口脫口秀新星。這次影片也大獲網友好評，