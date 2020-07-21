全聯買蝦餅回家煎！她一咬下超驚豔　眾見「成品」全垂涎

▲網友分享一款在全聯買的澎湖蝦餅，煎熟品嘗後讓她很是驚豔。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）

「月亮蝦餅」由於口感香脆紮實，讓不少老饕愛不釋手！而近日有女網友就在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中分享一款月亮蝦餅，她透露，自己買回家煎熟後，便開始嘗鮮，沒想到咬下的每一口都是餡料，讓她又驚又喜，而其他網友看到成品後也不禁垂涎，直呼「好想吃！」





原 PO 秀出照片並表示，自己看到各牌的蝦餅都會隨手帶回家煎來吃，但這次買的「澎湖蝦餅」讓她很驚豔，因為內容物含量真的太實在！不僅有滿滿的花枝塊和蝦丁，跟市面上常見的蝦餅也很不一樣，一般買到的餅皮通常都像潤餅皮那樣，呈現白色，但她買的這款餅皮是有點半透明狀，煎好後幾乎感受不到皮的存在，且外層有著薄薄脆脆的口感，最讓人欲罷不能的是，「咬下去裡面每一口都是料！」這讓她忍不住直呼「這個很可以欸！下次會回購的名單之一」。



▲網友分享一款在全聯買的月亮蝦餅，煎熟品嘗後讓她很是驚豔。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」） ▲蝦餅內餡眾多，不僅有花枝塊還有小蝦丁。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）

而美食照曝光，許多網友都口水直流，紛紛留言「感覺很美味！」「我餓了...」「明天來去買！」「收入口袋名單」、「看得我都想吃」、「很可以欸」、「料多實在，好吃好吃」。





事實上，「月亮蝦餅」常被誤會成泰式料理，它的發源地其實在台灣，「蝦餅」為泰國料理無庸置疑，但原生的泰式蝦餅為「金錢蝦餅」，是以新鮮蝦泥覆上麵包屑再油炸而成，口感較硬、沒有酥脆感，而「月亮蝦餅」面積較「金錢蝦餅」大，同樣以蝦泥為原料，但上、下層以春捲皮包覆，再以油煎至兩面金黃，吃起來較膨鬆且有酥脆感。





至於為何叫做月亮蝦餅？據說是蝦餅在還沒有炸透、尚未被切成片時，黃黃圓圓的模樣彷彿金黃色滿月一般，因此將其取名為「月亮蝦餅」，一直沿用至今，成為知名的「偽泰國菜」。（編輯：許苡晴）



